Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu. W tym ważnym dla katolików dniu wiernych obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych i ścisły post. Uczestnictwo w mszy świętej nie jest obowiązkowe, choć duchowni zalecają, by pójść do kościoła. W trakcie liturgii głowy wiernych posypywane są popiołem.

Wielkanoc to ruchome święto. To samo dotyczy początku Wielkiego Postu, czyli Środy Popielcowej, która w roku bieżącym wypadła w walentynki - 14 lutego.

Zgodnie z chrześcijańską tradycją jest to okres przygotowania do nadchodzących świąt Wielkanocnych. Episkopat podkreśla, że jest to "czas, by zbliżyć się do Pana Boga". Tego dnia wiernych obowiązują określone zasady.

Środa Popielcowa. Zasady dla katolików

W Środę Popielcową w kościołach odprawiana jest specjalna msza, w której trakcie głowy wiernych posypywane są popiołem. Ma to być, jak pisze franciszkanin o. Paweł Solecki, "wezwaniem do nawrócenia, wyrazem żalu człowieka za grzechy, pokory i uniżenia się przed Bogiem". Udział w liturgii nie jest obowiązkowy, choć zalecany.

Tego dnia katolików między 18. a 60. rokiem życia obowiązuje ścisły post. W Środę Popielcową osoby wierzące powinny więc powstrzymać się od konsumpcji mięsa (z wyjątkiem ryb), a także ograniczyć spożywane posiłki do jednego posiłku do syta i dwóch niepełnych. Nastolatków, którzy ukończyli 14. rok życia obowiązuje jedynie wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Środa Popielcowa - przesądy

Ze Środą Popielcową zawiązane są także przesądy. Najpopularniejszy z nich dotyczy finansów.

Według ludowych zabobonów w Środę Popielcową nie powinno się robić zakupów, ani opłacać rachunków.

Wydawanie pieniędzy tego dnia nie jest dobrą wróżbą - im więcej wydamy, tym większe ryzyko utraty w najbliższym czasie oszczędności, a nawet całego majątku.

Środa Popielcowa - początek Wielkiego Postu

Środa Popielcowa następuje dzień po zakończeniu karnawału i jest początkiem trwającego 40 dni Wielkiego Postu. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Leszek Gęsiak SJ, zaznaczył, że ten okres jest "czasem większego otwarcia się na drugiego człowieka, zwłaszcza chorego, będącego w potrzebie, niedomagającego na ciele czy duszy".

Duchowny wezwał wiernych, by nie pozostawali obojętni na cierpienie drugiego człowieka, zwracając szczególną uwagę na sytuacją za naszą wschodnią granicą. "Obyśmy nie popadli w bierność przyzwyczajenia się do ich cierpienia i nie znużyli pomocą i ofiarnością dla nich" - przekazał.

Słowa do katolików w Polsce skierował również papież Franciszek.

"Serdecznie pozdrawiam Polaków. Na początku Wielkiego Postu, we wszystkich kościołach w waszej ojczyźnie prowadzona jest dziś zbiórka funduszy na pomoc Ukrainie. W obliczu tak wielu wojen nie zamykajmy naszych serc na potrzebujących. Modlitwa, post i jałmużna niech będą drogą budowania pokoju. Z serca błogosławię wam i waszym rodzinom!"