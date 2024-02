Nowe prawo podzieliło kolejarzy. Według ostatnich doniesień medialnych, nie wszyscy członkowie drużyn konduktorskich mogą liczyć na darmowy posiłek regeneracyjny. Przysługuje on wyłącznie kobietom z uwagi na zróżnicowanie w "wydatkach energetycznych" u osób różnej płci. Interwencje w tej sprawie podjął Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazując na nierówne traktowanie.

"Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły wnioski wskazujące na zróżnicowane traktowanie członków drużyn konduktorskich ze względu na płeć w dostępie do profilaktycznych posiłków i napojów" - napisał prof. Marcin Wiącek w piśmie do prezesa zarządu PKP Intercity.

Nierówne traktowanie w PKP. Interwencja RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę w dokumencie na zasady równości płci w krajowym, europejskim i międzynarodowym porządku prawnym. "Jako konstytucyjny organ ochrony praw człowieka oraz niezależny organ do spraw równości będę zobowiązany za ustosunkowanie się przez Pana Prezesa do wskazanej wyżej kwestii" - dodał.

Sprawa dotyczy ostatnich doniesień medialnych, wskazujących, że od 1 stycznia "na czas zimna i mrozów" pracownicy drużyn konduktorskich przewoźnika PKP Intercity powinni otrzymywać ciepłe posiłki. Przysługują one jednak tylko kobietom ze względu na wskazany w rozporządzeniu różny "wydatek energetyczny" dla kobiet i mężczyzn.

Mężczyźni bez posiłku regeneracyjnego. Zlecono badania

Według rozporządzenia, posiłek należy się pracownikowi jeśli "w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu jest powyżej 2000 kalorii u mężczyzn i powyżej 1100 kalorii u kobiet". PKP miało zlecić wykonanie badań wydatku energetycznego na stanowiskach: kierownik pociągu i konduktor dla mężczyzn i kobiet w wybranych relacjach pociągów - takich, na których odnotowano największą liczbę podróżnych.

Wyniki zleconego badania wykazały, że wydatek energetyczny dla kobiet wyniósł "maksymalne obciążenie pracą średnio ponad 1100 kilokalorii", a dla mężczyzn "znacznie poniżej 2000 kilokalorii".

Posiłki pracownicze tylko dla kobiet. K.Kotula: Potrzebna analiza

W sprawę zaangażowała się również minister ds. równości Katarzyna Kotula, która w rozmowie z Interią zapowiedziała, że wyjaśni, dlaczego nie ma ujednolicenia w ilości posiłków wydawanych drużynom konduktorskim w PKP Intercity. - Po przeanalizowaniu sytuacji na pewno wyślemy zapytanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu analizy wymogów ilościowych wynikających z Kodeksu pracy. Będziemy pytać, czy jest brana pod uwagę kwestia aktualizacji wymogów - zapowiedziała polityczka Lewicy.

Kotula potwierdziła również, że pozostaje w kontakcie z Konfederacją Kolejowych Związków Zawodowych. Organizacja ma wystosować własne rekomendacje względem kierunku działań ws. posiłków dla kolejarzy. Wskazała, że sytuacja uwydatniła się po decyzji o dodaniu drużyn konduktorskich do katalogu pracowników, którzy takie regeneracyjne posiłki otrzymują. - Wskazane wymogi zostały ustalone rozporządzeniem z 1996 roku i od wtedy zakres efektywnych wydatków energetycznych dla kobiet i mężczyzn się nie zmieniły - podkreśliła minister.