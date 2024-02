- Prace nad tzw. resetem w Trybunale Konstytucyjnym trwają. Staramy się do tematu podejść całościowo, więc są to prace nad uchwałą i ustawą, która zmieni funkcjonowanie TK - powiedział Arkadiusz Myrcha w "Graffiti" u Marcina Fijołka.

- Wydaje się, że zmiany w konstytucji są wielce uzasadnione i potrzebne, gdyż sytuacja w Trybunale jest nie do rozwiązania w sposób tradycyjny - zaznaczył polityk.

Jak dodał Myrcha, prace dotyczące zmian legislacyjnych w Trybunale są na ukończeniu. - To kwestia kilku, kilkunastu dni - wyjaśnił.

A. Myrcha: Mamy teraz stan faktycznego nieistnienia Trybunału

- W TK jest cała masa problemów o różnej wadze. Zmiany będą dotyczyć także sędziów dublerów - podkreślił Myrcha.

Poseł zaznaczył, że czekanie dłużej to byłoby przyzwoleniem na "kontynuowanie farsy". - Trybunał powołany do rozstrzygania sporów prawnych na rzecz obywateli zamienił się w drukarkę do wydawania tzw. zabezpieczeń na rzecz PiS - dodał.

- Gdyby nie nasze działanie, to będziemy skazani na tkwienie w niebycie konstytucyjnym. Trudna uznawać postanowienia wydawane z ciężkim naruszeniem prawa za orzeczenia TK - przekazał polityk.

- Mamy teraz stan faktycznego nieistnienia Trybunału. To znaczy, że jego orzeczenia są dokumentem, który nie wywołuje skutków prawnych - powiedział Myrcha.

Wiceminister sprawiedliwości o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym

Polityk podał przykład prokuratura Barskiego, który napisał skargę konstytucyjną. - Aby złożyć taką skargę zwykły obywatel musi przejść normalną procedurę, która trwa lata - zaznaczył.

- A pan prokurator wszedł z ulicy i dostał zabezpieczenie, tylko dlatego, że zna się z panią Pawłowicz - wyjaśnił.

- Jeżeli cokolwiek miałoby zagwarantować obywatelom bronienie swoich praw przed sądem konstytucyjnym, to naszym obowiązkiem jest spróbować wszystkiego, by to przywrócić - przekazał Myrcha.

- Z bezprawia nie rodzi się prawo. Zatem trudno, aby osoby w pełni świadome łamania prawa i obejmujące funkcję w KRS, miały być bronione - zauważył PO. - Tak naprawdę 15 sędziów nie zostało prawidłowo wybranych - przekazał.

Jak dodał Myrcha, nie oznacza to, że będzie teraz "fala unieważnień wyroków".

