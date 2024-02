Policja zatrzymała sprawcę śmiertelnego wypadku, w którym zginął 10-letni chłopiec. - To 26-letni mężczyzna - powiedział Polsatnews.pl podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy KWP w Gorzowie Wielkopolskim. Do tragedii doszło w piątek tuż przed północą w miejscowości Wawrów (woj. lubuskie.)

Grupa dzieci zebrała się tam, by wsiąść do autokaru, który miał zabrać je na zimowy wypoczynek w Zakopanem. Gdy dzieci pakowały bagaże do pojazdu, nagle nadjechał pędzący samochód.

Kierowca potrącił 10-latka i odjechał z miejsca wypadku.

- Pierwsi na miejsce zdarzenia przyjechali policjanci, którzy reanimowali chłopca, później przejęła go załoga karetki. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie zmarło - powiedział wtedy Polsat News Marcin Maludy, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

W sobotę po południu policja poinformowała, że sprawca został zatrzymany. - To 26-letni mężczyzna - powiedział Polsatnews.pl podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy KWP w Gorzowie Wielkopolskim.

"To nie był wypadek, to morderstwo"

Rodzice 10-latka są w szoku, dlatego objęto ich opieką psychologiczną. Gorzowianin.com informuje, powołując się na świadków, że ciemne bmw odjechało w stronę Czechowa.

- To nie był wypadek. To było morderstwo dokonane przez bandytę, który po potrąceniu jeszcze przyspieszył (...). Nie miejcie skrupułów. Musi odpowiedzieć (za swoje czyny - red.) - powiedział Krzysztof Chrostek, sołtys Wawrowa.