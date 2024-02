Tragiczny wypadek w Tychach. Jadące z dużą prędkością bmw uderzyło w stalową bramownicę. Kierowca auta z obrażeniami trafił do szpitala, mniej szczęścia miała pasażerka. Policja wraz z prokuraturą badają przyczyny zdarzenia.

"Do zdarzenia doszło ok. godz. 20.00 na ul. Oświęcimskiej - DK44. Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący bmw nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego kierowany przez niego pojazd wypadł z drogi i uderzył w bramownicę" - przekazała śląska policja.

Tychy: Bmw z impetem uderzyło w bramownicę

Jak donosi lokalny portal 122Tychy.pl, 20-letni kierowca wypadł z wraku rozbitego pojazdu i do czasu przyjazdu służb znajdował się pod opieką świadków. Był trzeźwy, pobrano mu krew do badań.

Z kolei "młoda kobieta", współpasażerka podróży zakleszczyła się w części pojazdu wbitego w bramownicę. Mimo szybkiej reakcji służb nie udało jej się uratować.

Apel o zdjęcie nogi z gazu. "Wolniej znaczy bezpieczniej"

Na zdjęciach udostępnionych w sieci widać siłę, z jakim pojazd uderzył w bramownicę. Silnik czarnego bmw został doszczętnie rozbity i sprasowany. Kilka metrów od pojazdu leży kierownica bawarskiej limuzyny, która w momencie zderzenia wypadła razem z kierowcą.

Utrudnienia w miejscu wypadku trwały kilka godzin. Policja apeluje do kierowców o ostrożność i przystosowanie prędkości do warunków na drodze.

"Kierowcy powinni pamiętać o tym, aby poruszać się po jezdni z włączonymi światłami i przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są gorsze, aby zwolnić w myśl zasady, że wolniej znaczy bezpieczniej. Apelujemy o to, by nie szarżować, myśleć, przewidywać zagrożenia" - przekazują funkcjonariusze w serii komunikatów.