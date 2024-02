Ważą się losy obsadzenia mandatu poselskiego po Mariuszu Kamińskim. Polityk PiS deklaruje, że wciąż jest parlamentarzystą. Niewykluczone jednak, że jego miejsce zajmie Monika Pawłowska. - Jak dotrze pismo od marszałka Sejmu to podejmę decyzję. Mam na to kilka dni - powiedziała reporterowi Polsat News polityk. I to mimo zakazu Jarosława Kaczyńskiego.

Wciąż pozostaje nierozstrzygnięta kwestia objęcia mandatów w obliczu sytuacji z Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim. Przypomnijmy, 20 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał polityków PiS prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej z 2007 r. Dzień później marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów PiS.

Sprawę mandatu po byłym szefie MSWiA komentował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

- Wystąpię najpewniej w dniu jutrzejszym z pismem do pani Moniki Pawłowskiej z pytaniem, czy korzysta ze swojego prawa do pierwszeństwa w objęciu mandatu po panu byłym pośle Mariuszu Kamińskim. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, to będziemy dalej procedować, jeżeli będzie negatywna, to będziemy wysyłać korespondencję do kolejnej osoby z listy przekazanej przez Państwową Komisję Wyborczą - powiedział lider Polski 2050.

Mandat po Mariuszu Kamińskim. Monika Pawłowska: Nie podjęłam decyzji

Do jego słów w sobotę odniosła się Monika Pawłowska.

- Póki co nie podjęłam decyzji, pismo od pana marszałka do mnie nie dotarło. Jak dotrze, to będziemy decydować. Nie znam jeszcze decyzji, mamy jeszcze kilka dni. Na razie nie chciałabym podnosić żadnych tematów ani niczego komentować - powiedziała reporterowi Polsat News.

Jej pozytywna decyzja byłaby sprzeciwem wobec prezesa PiS.

- Nie ma żadnego wolnego mandatu. To łamanie prawa przez marszałka - powiedział Jarosław Kaczyński pytany o tę sprawę.

Mandat po Mariuszu Kamińskim może przejąć osoba, która w ostatnich wyborach parlamentarnych kandydowała do Sejmu z tej samej listy i w tym samym okręgu, ale otrzymała gorszy wynik od byłego szefa MSWiA. Uprawnieni do tego są kolejno: Monika Pawłowska, Beata Strzałka i Ryszard Madziar.

Zmiana barw

Przypomnijmy, Monika Pawłowska - posłanka PiS poprzedniej kadencji - jeszcze w jej trakcie - zmieniła barwy partyjne. Do Sejmu w 2019 roku dostała się z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej.