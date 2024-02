Mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. PKW odpowiada marszałkowi Sejmu

Państwowa Komisja Wyborcza zabrała głos ws. mandatów poselskich Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Jak uznano, wnioski marszałka Sejmu Szymona Hołowni z 21 grudnia, by wskazać następców polityków PiS, którzy zasiądą w Sejmie, były "przedwczesne".

Jak czytamy w piśmie PKW adresowanym do Hołowni, "postanowienie Pana Marszałka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego zostało uchylone przez Sąd Najwyższy Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych postanowieniem z dnia 4 stycznia 2024 r.".

PKW dodała, że w tej samej sprawie "zostało wydane następnie postanowienie SN Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 stycznia 2024 r. nieuwzględniające odwołania posła".

"Powyższe orzeczenia Sądu Najwyższego są ze sobą zasadniczo sprzeczne, a przyjęcie któregokolwiek z nich za jedynie obowiązujące w sprawie implikuje odmienną sytuację dla odwołującego się posła i jednocześnie dla czynności podejmowanych w sprawie przez samego Pana Marszałka, w tym dla istnienia lub nieistnienia podstaw faktycznych i prawnych do zawiadamiania przez Pana Marszałka kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu posła" - podkreślono.

PKW podała również nazwiska kandydatów, którzy w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego, czego Państwowa Komisja Wyborcza nie przesądza, mają pierwszeństwo do tego mandatu. Są to osoby, które startowały w wyborach z tej samej listy co Kamiński i otrzymały kolejno największą liczbę głosów: Monika Jolanta Pawłowska (10 789 głosów), Beata Małgorzata Strzałka (8 844 głosy) i Ryszard Jan Madziar ( 8 817 głosów).

PKW o Macieju Wąsiku

"Nie jest to stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sporze politycznym i prawnym dotyczącym wygaśnięcia mandatu posła i konieczności jego obsadzenia" - podkreślono.

"Państwowa Komisja Wyborcza jako apolityczny najwyższy organ wyborczy zobowiązana jest do zachowania neutralności w sporach politycznych. Komisja apeluje do wszystkich uczestników życia publicznego o uszanowanie jej powyższego status" - dodano.

PKW zabrała również głos ws. innego polityka PiS Macieja Wąsika, jednak uznała wniosek marszałka w sprawie podania informacji o kolejnych kandydatach z tej samej listy za "bezzasadny". Jak uzasadniono nie został on rozpatrzony z uwagi na treść pisma marszałka Hołowni z 25 stycznia 2024 roku, w którym nie został podtrzymany ten wniosek.

