Ołeksandr Syrski urodził się 26 lipca we wsi Nowinki w rejonie zbarskim na Ukrainie. W 1986 roku został absolwentem Moskiewskiej Wyższej Szkoły Dowodzenia Wojskowego. Dziesięć lat późnej ukończył z wyróżnieniem Akademię Sił Zbrojnych w stopniu operacyjno-technicznym, a w 2005 roku ze złotym medalem zakończył Akademię Obrony Narodowej Ukrainy.

W czwartek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski mianował go nowym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy. Za jego wyborem na to stanowisko oprócz edukacji przemawia jego znaczne doświadczenie podczas najtrudniejszych akcji.

Kim jest Ołeksandr Syrski? Skrót jego wojskowej kariery

Syrski dowodził 72. brygadą zmechanizowaną. Podczas tej służby awansował do stopnia generała dywizji. Od 2013 roku był pierwszym zastępcą szefa Głównego Centrum Dowodzenia Siłami Zbrojnymi Ukrainy i był zaangażowany w ówczesne procesy współpracy z NATO. W listopadzie 2013 roku Syrski reprezentował resort obrony podczas rozmów o dostosowywaniu ukraińskiej armii do standardów Sojuszu.

Gdy Rosjanie po raz pierwszy zaatakowali wschodnią część Ukrainy Syrski był szefem sztabu ATO (Antyterrorystyczna Operacja na wschodzie Ukrainy). Podczas sprawowania tej funkcji brał udział w kierowaniu bitwami pod Wuglehirskiem, wsią Ridkodub i nieudaną próbą odbicia Łogwinowa. Koordynował także wyjście ukraińskiego wojska z Debalcewe dzięki utworzeniu specjalnej grupy "Bars".

Za walki na przyczółku Debalcewo Oleksandr Syrski został odznaczony Orderem Bohdana Chmielnickiego III stopnia, a później otrzymał stopień generała porucznika. W 2016 r. stał na czele Wspólnego Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych Ukrainy, które koordynuje działania operacyjne różnych ukraińskich sił bezpieczeństwa w Donbasie.

Po wybuchu wojny był odpowiedzialny za obronę Kijowa

Od 6 maja do 5 sierpnia 2019 roku był dowódcą Połączonego Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Natomiast wraz z początkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainy dowodził obroną Kijowa. Zbudował wokół miasta dwa pierścienie obronne i mianował dowódców sektorów obronnych z uprawnieniami do podejmowania decyzji taktycznych.

Aby zapobiec przedostaniu się wojsk okupacyjnych do Kijowa, zgodnie z decyzją Syrskiego, zniszczono przeprawy mostowe w obwodzie kijowskim, a 26 lutego 2022 roku zniszczono tamę na rzece Irpin w Kozarowicach, co doprowadziło do zalania armii rosyjskiej.

Syrski jest uznawany za "menadżera zarządzania kryzysowego"

Zdolności dowódcze Syrskiego ocenił w wywiadzie dla Ukrinform TV rzecznik wojsk lądowych kapitan Illa Jewłasz. - Jest bardzo utalentowanym dowódcą. Praca z nim wygląda tak, jak by się pracowało z postacią historyczną i miało okazję być częścią tej historii. Generał jest bardzo wymagający, przede wszystkim wobec siebie i swoich ludzi, (...) ale w tych warunkach nie da się inaczej - stwierdził.

Jak przekazał, zadaniami Syrskiego było "powstrzymywanie wroga mniejszymi siłami, a gdy nadarzy się okazja do ataku - pokonanie go". -To generał, który wyzwolił najwięcej ukraińskich terytoriów, m.in. obwody charkowski i kijowski, a od dwóch lat broni się na jednym z najważniejszych odcinków frontu na Ukrainie, uniemożliwiając wrogowi posuwanie się tam naprzód - dodał. Rzecznik zdradził, że "jest to osoba, która śpi nie więcej, niż cztery godziny na dobę".

- Dowódca ukraińskich sił lądowych generał Ołeksandr Syrski to menedżer zarządzania kryzysowego, którego zadanie można porównać do ciągłego gaszenia pożarów - podkreślił.