W biurach naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Walerijego Załużnego znaleziono urządzenia podsłuchowe - podał portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródła w wojsku. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała z kolei, że urządzenie nie zostało znalezione bezpośrednio w gabinecie dowódcy, lecz w jednym z pomieszczeń, które mogą być wykorzystywane przez niego do pracy w przyszłości.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wszczęła dochodzenie w sprawie wykrycia urządzenia podsłuchowego w pomieszczeniu użytkowanym przez głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy generała Wałerija Załużnego.

Czołowy generał podsłuchiwany?

Jednocześnie SBU poinformowała, że urządzenie nie zostało znalezione bezpośrednio w gabinecie dowódcy ukraińskiej armii - jak wcześniej informowano - lecz w jednym z pomieszczeń, które mogą być wykorzystywane przez niego do pracy w przyszłości.

Według wstępnych danych, znalezione urządzenie nie było włączone. Nie znaleziono też żadnych urządzeń do przechowywania danych, ani środków do zdalnej transmisji dźwięku. Urządzenie zostało oddane do ekspertyzy.

Portal Ukrainska Prawda w niedzielę informował, powołując się na "źródło w kręgach wojskowych", że podsłuch został znaleziony w gabinecie Załużnego, a także u kilku jego współpracowników.

Walerij Załużny jest ukraińskim dowódcą woskowym, generałem Wojsk Lądowych Ukrainy. W 2021 został naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy.