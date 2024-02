Premier Izraela Benjamin Netanjahu odrzucił ofertę Hamasu dotyczącą zawieszenia broni w celu uwolnienia przetrzymywanych zakładników i przystąpienia do negocjacji w sprawie zakończeniu wojny. Netanjahu stwierdził, że ma zamiar doprowadzić do upadku Hamasu, a jego kraj będzie walczył do "całkowitego zwycięstwa". - Tylko to pozwoli nam przywrócić bezpieczeństwo w Izraelu - mówił.