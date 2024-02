- Hołownia, otwieraj bramę - krzyczeli politycy, którzy próbowali w środę rano wejść do budynku Sejmu. Doszło do przepychanki między grupą posłów PiS, którzy wraz z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąskiem próbowali wejść do gmachu parlamentu, a strażą marszałkowską. Trwa gorąca polityczna środa. Oglądaj transmisję.