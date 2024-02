Do katastrofy doszło we wtorek. Śmigłowiec wraz z byłym prezydentem i trzema innymi pasażerami wpadł do jeziora w południowym Chile w mieście Lago Ranco. Służbom ratunkowym udało się wydobyć wszystkich, którzy byli na pokładzie, jednak nie zdołano przywrócić funkcji życiowych Sebastiana Pinera.

Nie żyje były prezydent Chile

Dwukrotny prezydent Chile zmarł w wieku 74 lat. Był głową państwa przez dwie kadencje, w latach 2010-2014 i 2018-2022. Zostawił żonę i osierocił czworo dzieci.

PAP/EPA/AILEN DIAZ

Jak podaje Reuters to Pinera miał pilotować helikopter, jednak urzędnicy na razie nie potwierdzili tych informacji.

W związku z tragicznym wypadkiem, prezydent Gabriel Boric ogłosił trzydniową żałobę narodową, a w piątek rozpoczęły się przygotowania do państwowego pogrzebu byłego przywódcy Chile.

Sebastian Pinera zginął w katastrofie śmigłowca

- Zapamiętamy go za sposób, w jaki poświęcił swoje życie służbie publicznej - powiedziała minister spraw wewnętrznych Carolina Toha.

Agencja przypomina, że podczas pierwszej prezydentury Pinery w latach 2010-2014 Chile zanotowało duży wzrost gospodarczy i spadek bezrobocia. Z kolei druga kadencja upłynęła pod znakiem gwałtownych protestów przeciwko nierównościom społecznym.

Ponadto Pinera w 2010 roku nadzorował spektakularną akcję ratunkową 33 górników uwięzionych pod pustynią Atakama. Wydarzenie stało się światową sensacją medialną i było tematem filmu "The 33".