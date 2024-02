Roman Giertych wezwał arcybiskupa poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego do rozmowy w sprawie wypadku w mieszkaniu należącym do kurii. "Straszna tragedia, bo właścicielowi budynku nie chciało się wymienić okna".

Do wypadku doszło we wrześniu ubiegłego roku w jednym z mieszkań w kamienicy przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu. Jak informowała Interia, babcia położyła spać swojego pięcioletniego wnuka i wyszła do pokoju obok. Chłopiec jednak nie zasnął. Zamiast tego wszedł na parapet i otworzył okno, z którego po chwili wypadł z drugiego piętra.

Pięciolatek trafił do szpitala. Z ustaleń policji wynikało, że nie doszło do zaniedbania ze strony opiekunki dziecka, a do nieszczęśliwego wypadku. Niestety z powodu poniesionych obrażeń chłopiec zmarł w szpitalu 12 października.

Roman Giertych apeluje do abp. Gądeckiego

Okazało się, że prokuratura doszukała się przyczyn tragedii w zaniedbaniu ze strony właścicieli lokalu. "Straszna tragedia, bo właścicielowi budynku nie chciało się wymienić okna" - napisał na platformie X mecenas Roman Giertych, który reprezentuje matkę chłopca.

Mieszkania w kamienicy wynajmowane są przez poznańską kurię. W związku z tym prawnik chce rozmawiać z metropolitą poznańskim abp. Stanisławem Gądeckim. Napisał do niego list, w którym prosi hierarchę o wyznaczenie pełnomocnika do negocjacji dotyczących odszkodowania i zadośćuczynienia.

Giertych: Okna powinny być wymienione od dawna

Według Romana Giertycha archidiecezja, będąca właścicielem budynku, ponosi "cywilną odpowiedzialność za śmierć chłopca, gdyż okno było uszkodzone, a jego wymiana leżała w gestii właściciela". Mecenas podkreślił, że już w 2013 r. poznańska kuria sama określała "stan stolarki okiennej jako zły".

Pięć miesięcy przed wypadkiem inspektorem nadzoru wydał opinię techniczną, z której wynikało, że okna powinny zostać koniecznie wymienione. Co więcej, według Giertycha przed tragedią matka chłopca wielokrotnie zwracała się o naprawę okna.

"Zaznaczam, że ten stan trwa do chwili obecnej. Bezpośrednią konsekwencją tego zaniedbania była śmierć małego chłopca, syna mojej mocodawczyni" - podsumował adwokat.