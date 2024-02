Łotwa powróciła do zasadniczej służby wojskowej. Minister spraw zagranicznych Kristianis Karinsh w najnowszym wywiadzie przekazał, dlaczego podjęto taką decyzję. Zaznaczył, że ma to na celu powstrzymanie Rosji przed zaatakowaniem Europy. Służbą objęci są wszyscy mężczyźni w wieku od 18 do 27 lat.