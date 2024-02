Jak informuje "Vatican News", notę Dykasterii Nauki Wiary "Gestis verbisque" opublikowano w sobotę. Podkreślono w nim, że formuły i elementy materialne, ustanowione w zasadniczym obrzędzie sakramentu, nie mogą być dowolnie zmieniane. Takie postępowanie sprawia że sam sakrament jest nieważny.

Mnożące się przypadki nieważności sakramentów

Prefekt dykasterii, kard. Victor Fernández, wyjaśnił, że dokument powstał w obliczu odnotowania mnożącej się liczby przypadków, kiedy konieczne było stwierdzenie nieważności sakramentu oraz poszukiwanie osób, których to dotyczyło, w celu powtórzeniu obrzędów.

Jako przykład podano zmianę formuły używanej podczas chrztu, np. na "Ja ciebie chrzczę w imię Stwórcy..." lub "W imię taty i mamy... my ciebie chrzcimy".

ZOBACZ: Watykan. Celibat w Kościele. Doradca papieża proponuje zmiany

Co więcej, zdarzały się przypadki duchownych, którzy zostali ochrzczeni przy użyciu niepoprawnych formuł. To z kolei prowadziło do nieważności ich święceń kapłańskich, a także sakramentów, które do tej pory sprawowali.

Kardynał przypominał, że "wierni mają z kolei prawo do przyjmowania sakramentów w taki sposób, w jaki rozporządza nimi Kościół".

Ważność sakramentów. Watykan wydał notę

W dokumencie zaznaczono, że "w przypadku wszystkich sakramentów, w każdym przypadku, zachowanie materii i formy zawsze było wymagane dla ważności celebracji, ze świadomością, że arbitralne zmiany jednego i/lub drugiego (zmiany, których ciężar i moc unieważniającą należy każdorazowo ustalić) zagrażają skutecznemu udzielaniu łaski sakramentalnej, z oczywistą szkodą dla wiernych".

Dodano, że należy wiernie przestrzegać tego, co znajduje się w zatwierdzonych księgach liturgicznych, bez "dodawania, usuwania lub zmieniania czegokolwiek".

"Jeśli bowiem słowa lub materia zostaną zmienione, sakrament nie zaistnieje" - podkreśla Vatican News.

W nocie wyjaśniono również, że "jakakolwiek zmiana formuły sakramentu jest zawsze aktem poważnie niegodziwym".

WIDEO: "Ikona Mórz" wypłynęła. Na pokładzie baseny, kina i sale balowe Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

sgo