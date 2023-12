Watykan podjął ważną decyzję wobec par jednopłciowych. Od teraz osoby homoseksualne mogą otrzymać od kapłana błogosławieństwo, jednak trzeba zaznaczyć, że nie jest to jednoznaczne z możliwością otrzymania sakramentu ślubu. Stolica Apostolska podkreśliła, że na małżeństwa osób tej samej płci nie wyraża zgody.

Jedna z szesnastu dykasterii Kurii Rzymskiej - Nauki Wiary - opublikowała deklarację "Fiducia supplicans" zatwierdzoną przez Franciszka. Dotyczy ona par jednopłciowych. Od teraz - decyzją papieża - pary tworzone przez osoby tej samej płci, "ale poza jakimkolwiek rytuałem czy imitacją małżeństwa", mogą otrzymać błogosławieństwo.

Watykan zezwala na błogosławieństwo par homoseksualnych

Zaznaczono jednocześnie, że błogosławieństwo można podzielić na dwa rodzaje, takie z rytuałami liturgicznymi oraz błogosławieństwo spontaniczne. Watykan zezwala, aby "osoby które nie żyją zgodnie z normami chrześcijańskiej doktryny moralnej, ale pokornie proszą o bycie pobłogosławionymi", miały taką możliwość i otrzymywały drugi rodzaj błogosławieństwa.

Takie działania są zgodne z nauczaniem kościoła, dzięki czemu pary mają poczucie, że "Ojciec niebieski nadal chce ich dobra i ma nadzieję, że w końcu otworzą się na dobro". Podkreślono również, że w takich przypadkach nie jest błogosławiony związek, a dwoje ludzi.

ZOBACZ: Wielka Brytania. Kościół Anglii zaczął udzielać błogosławieństwa parom jednopłciowym

Watykan podkreśla różnice między błogosławieństwem, a małżeństwem

Watykan szczególnie podkreśla różnice między błogosławieństwem spontanicznym, które należy się każdemu, a małżeństwem, które może zostać zawarte tylko i wyłącznie między kobietą a mężczyzną. W doktrynie zwrócono uwagę, że te kwestie nie mogą być mylone, ponieważ Kościół nie zezwala na ślub osób tej samej płci.

Dlatego błogosławieństwo spontaniczne powinno mieć miejsce poza jakąkolwiek liturgią, np. podczas wizyty danej pary w sanktuarium, na spotkaniu z księdzem, w czasie modlitwy odmawianej w grupie czy podczas pielgrzymki. Watykan kategorycznie zabrania używania wtedy "strojów, gestów i słów właściwych liturgii", jakie są wykorzystywane i zarezerwowane dla sakramentu zawarcia małżeństwa.

ZOBACZ: Papież Franciszek ujawnił plan. Kościół jest dla niego zbyt "męski"

Mimo że jest to spory postęp w podejściu Kościoła do osób homoseksualnych, to jednak w doktrynie wyraźnie zaznaczono, że błogosławieństwo spontaniczne nie może stać się normą, a ich udzielanie powinno być poprzedzone "praktycznemu rozeznaniu w konkretnej sytuacji".

Błogosławieństwa par jednopłciowych w Anglii

Ostatnio spore zmiany w tym kontekście pojawiły się w Wielkiej Brytanii. W lutym podczas synodu Kościoła Anglii wypracowano kompromisową propozycję, zgadzając się tylko na błogosławieństwa takich par, bez zmiany doktryny w kwestii definicji małżeństwa.

W miniony wtorek izba biskupów synodu zatwierdziła tę decyzję oraz tekst błogosławieństwa i wskazała, że błogosławieństwa mogą być udzielane począwszy od tej niedzieli.

Oznacza to, że pary tej samej płci po wzięciu ślubu cywilnego lub zawarciu zarejestrowanego związku partnerskiego będą mogły udać się do kościołów anglikańskich na nabożeństwa, obejmujące modlitwy poświęcenia, podziękowania i błogosławieństwa.

W uroczystości wezmą udział krewni i znajomi, odbędą się czytania biblijne, a także śpiewy w związku z tą okazją. Okres próbny w tej sprawie ma potrwać do 2025 r. W tym czasie będzie konsultowany w diecezjach.