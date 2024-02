Tobiasz Bocheński będzie kandydatem PiS na prezydenta Warszawy - przekazał prezes partii Jarosław Kaczyński. - Przed przyszłym prezydentem jest wiele do zrobienia - mówił Kaczyński.

W sobotę odbywa się warszawska konwencja PiS z udziałem Jarosława Kaczyńskiego.

- Mam dziś zaszczyt przedstawić kandydata PiS w wyborach na prezydenta Warszawy. To Tobiasz Bocheński - mówił Jarosław Kaczyński. Stwierdził, że przed wskazaną przez niego osobą stoją liczne wyzwania. - To wymaga siły, intelektu, uczciwości - wymieniał polityk PiS.

"Tobiasz Bocheński to człowiek, który spełnia wszystkie wymogi"

Wspomniał również, że "ostatnie lata to bardzo wiele problemów w Warszawie". - Istniejące kłopoty zostały wzmożone w trakcie kadencji obecnego prezydenta (Rafała Trzaskowskiego) - dodał prezes PiS. - W Warszawie jest przed przyszłym prezydentem wiele do zrobienia - mówił Kaczyński.

Następnie Kaczyński wskazał powody, dla których to Bocheński wystartuje w Warszawie. - Pan doktor Tobiasz Bocheński, człowiek, który spełnia wszelkie wymogi w sferze intelektualnej. Trzeba być bardzo wyrobionym intelektualnie i znającym historie myśli, myśli europejskiej, wolnościowej, by z pełną świadomością podejść do wszystkich problemów - argumentował Kaczyński.

Tobiasz Bocheński. Kim jest kandydat na prezydenta Warszawy?

Tobiasz Bocheński ma 36 lat. Urodził się w Łodzi. To były wojewoda łódzki i mazowiecki. Na te stanowiska desygnowany był jako polityk bezpartyjny, z poparciem PIS.

Bocheński będzie konkurował z Rafałem Trzaskowskim, który ubiega się o kolejną kadencję. Chęć startu wyraziła również Magdalena Biejat z Lewicy.