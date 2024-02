- Paweł Graś jest już szefem gabinetu Donalda Tuska - przekazał Jan Grabiec. Ten krok zapowiadał wcześniej premier. Podczas konferencji ujawnił informacje o "finalizowaniu" rozmów na temat objęcia stanowiska przez Grasia, swojego wieloletniego współpracownika. W przeszłości sprawował on funkcję rzecznika rządu, sekretarza generalnego PO i doradcy Tuska w Brukseli.

- Mam nadzieję, że to właśnie się finalizuje i Paweł Graś będzie szefem mojego gabinetu - mówił Donald Tusk na wtorkowej konferencji. - Mogę zawsze na niego liczyć, także dla mnie będzie to poważne wsparcie - dodał.

W piątek szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec potwierdził, że udało się zakończyć rozmowy z Grasiem i obecnie pełni on już zapowiadaną funkcję.

Grabiec dodał, że Paweł Graś lata pracy w Brukseli wykorzysta w pracach rządu. - Będzie się on zajmował organizacją pracy dotyczącej płaszczyzny politycznej wokół premiera. Ma duże doświadczenie w tym zakresie - przekazał w rozmowie z RMF24.

Człowiek Tuska powraca. Kim jest Paweł Graś?

Paweł Graś jest związany z Platformą Obywatelską od ponad 20 lat. Kiedy PO poprzednio sprawowało władzę, w 2009 roku został powołany na stanowisko rzecznika rządu.

W 2013 roku został sekretarzem generalnym Platformy, a kiedy rok później Donald Tusk zacząć przewodzić Radzie Europejskiej, Paweł Graś wyjechał do Brukseli i był jego doradcą. - Minister Graś jest mi potrzebny do uprawiania, w dobrym tego słowa znaczeniu, polityki w Brukseli: kontaktów z Parlamentem Europejskim, innymi państwami. Troska nad tym, co się dzieje w Polsce w kontekście europejskim - mówił wówczas Tusk.

Następnie Graś został szefem gabinetu przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Pełnienie tej funkcji zakończył w listopadzie 2019 roku.