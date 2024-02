Zdaniem Schetyny ewentualne przyspieszone wybory oznaczałyby poważne kłopoty dla partii Jarosława Kaczyńskiego.

- Przyspieszone wybory to klęska PiS-u. Oni są w totalnej politycznej rozsypce i przyspieszyliby swój koniec - ocenił Schetyna i dodał, że takie rozwiązanie byłoby "rozpaczliwe".

Senator uważa, że nie mają "pomysłu politycznego". - Chcą zatrzymać walec koalicji demokratycznej - ocenił.

Schetyna uważa, że zdaniem polityków PiS Polska jest suwerenna i podmiotowa, tylko wtedy, kiedy rządza oni sami. - Przegrali wybory z kretesem. Oddali władzę i robią wszystko, żeby nie wygrać każdych następnych wyborów - ocenił.

Wypowiadając się na temat przyszłości stwierdził, że po wyborach prezydenckich "będzie nowa jakość i nowa rzeczywistość".

Według Schetyny prezydent Andrzej Duda, który popisał i skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę budżetową "chce podnieść rolę TK i pokazać swoją niezależność, podmiotowość, suwerenność". - Puszcza oko do elektoratu PiS-owskiego pokazując, że stoi na straży wartości, które są bliskie dzisiejszej opozycji. To niepoważne - stwierdził.

Andrzej Duda zapowiedział w czwartek zwołanie na 13 lutego Rady Gabinetowej. Schetyna skomentował, że "jest taka formuła, ale to musi służyć czemuś". - To nie jest tak, że prezydent będzie przepytywał Radę Ministrów i poszczególnych ministrów, co robią, bo konstytucja bardzo wyraźnie to precyzuje - powiedział.

Były szef PO uważa, że ze strony prezydenta nie ma woli do współpracy z rządem. - Traktuje tę koalicję rządową inaczej niż tę poprzednią - ocenił.

Schetyna przyznał, że "są momenty dobrej współpracy i normalnej rozmowy, ale dużo w tym jest wpływu Kaczyńskiego, polityki PiS-owskiej". - Prezydent nie powinien wchodzić w polityczny spór, który już jest bardzo ciężki i poważny. (...) Rola prezydenta jest szczególna, musi być arbitrem - powiedział.

Pytany o kwestię przejęcia mediów publicznych, Schetyna uważa, że "PiS nie uznał werdyktu wyborców". - To jest tego efektem. Nie nauczyli się demokracji - powiedział.

Gość Grzegorza Kępi zapytany został tez o Centralny Port Komunikacyjny. - Ciekawy, interesujący projekt, społecznie trudny ze względu na drogi dojazdu do niego. (...) Sam projekt nowego portu ciekawy - mówił.

Schetyna podkreślił, że rząd nie mówi "nie" w tej sprawie i czeka na audyt. - Dokładnie się temu przyjrzymy i będziemy decydować. Ja bym tego nie wykluczył i nie potępiał - mówił.

ap/pbi / Polsatnews.pl