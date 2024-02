Kim Dzong Un odwiedził stocznię, w której wezwał naród północnokoreański do wzmocnień sił morskich. Według analityków to kolejny etap w przygotowaniach do wojny na Półwyspie. W czasie wizyty dyktatora siły reżimu wystrzeliły pociski manewrujące w stronę zachodnich wybrzeży Korei Południowej.