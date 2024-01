"Korea Północna oświadczyła w poniedziałek, że ponownie przetestowała pocisk rakietowy, który może stać się jedną z najszybszych i najdokładniejszych broni na świecie" - podało CNN. Jeśli reżim Kim Dzong Una uzbroi swoją broń hipersoniczną głowicami nuklearnymi - zdanie ekspertów - zmieni to "zasady gry" w regionie.

Pjongjang wystrzelił w rakietę balistyczną w kierunku Morza Japońskiego, o czym informowała w niedzielę armia Korei Południowej.

Japońska straż przybrzeżna potwierdziła te doniesienia dodając, że pocisk spadł do morza. Rakieta przeleciała około tysiąc kilometrów.

Skok technologiczny Pjongjangu

Szefowie Połączonych Sztabów Korei Południowej w oświadczeniu napisali o niezidentyfikowanym pocisku balistycznym. W poniedziałek państwowa północnokoreańska agencja informacyjna KCNA, zdradziła, że był to pocisk hipersoniczny wyposażony w cztery silniki na paliwo stałe.

Tego rodzaju pociski w teorii mają zdolność do poruszania się wielokrotnością prędkości dźwięku i mogą być bardzo zwrotne w locie. To z koeli ma czynić je niemal niemożliwymi do zestrzelenia.

"Korea Północna po raz pierwszy przetestowała pocisk hipersoniczny 28 września 2021 roku, a następnie przeprowadziła dwa kolejne testy na początku stycznia 2022 roku" - przypomniał CNN.

"Przełom technologiczny". Nowa rakieta Korei Północnej

Strona południowokoreańska przekazała, że niedzielna próba Pjongjangu wskazuje na "skok technologiczny".

- Te testowane w 2022 roku zostały wystrzelone przy użyciu paliwa ciekłego. Tym razem różnica między poprzednimi a tym polega na tym, że Korea Północna twierdzi, iż użyła paliwa stałego - powiedział Lee Sung-joon, rzecznik południowokoreańskiego Połączonego Sztabu Generalnego, podczas poniedziałkowego briefingu informacyjnego.

Według ekspertów pociski na paliwo stałe są stabilniejsze, łatwiej je przenosić, co pozwala ograniczyć ryzyko wykrycia jeszcze przed wystrzeleniem.

Jeżeli Korea Północna z powodzeniem wdroży nową technologię, może to nawet zmienić równowagę bezpieczeństwa w regionie.

Seul i Tokio coraz bardziej bezbronne. "Zmiana zasad gry"

"Pjongjang czyni postępy w zakresie zdolności mających na celu pokonanie obrony przeciwrakietowej baz USA i sojuszników poprzez opracowywanie bardziej zwrotnych głowic bojowych" - powiedział w poniedziałek CNN Leif-Eric Easley, profesor na Ehwa Womans University w Seulu.

Ekspert już przed trzema laty stwierdził, że jeżeli doniesienia o opracowywaniu przez Koreę Północną broni hipersonicznej są prawdą, to może oznaczać, że "systemy obrony przeciwrakietowej Korei Południowej i Japonii stają się prawie bezsilne".

Zdaniem analityków zamontowanie na tego rodzaju pociskach głowic nuklearnych "zmieniają zasady gry".

ap/wka / Polsatnews.pl