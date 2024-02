- Fuzja Orlenu z Lotosem to był nie tylko mój pomysł. Przeceniają mnie. Bardzo - powiedział Daniel Obajtek. W czwartek przed południem Rada Nadzorcza Orlenu postanowiła odwołać go z funkcji prezesa. Wcześniej szef Orlenu poinformował, że oddał się "w dyspozycję" rady nadzorczej paliwowego giganta. Dodał, że tego dnia "pewne ustalenia będą w tym zakresie".

Daniel Obajtek zabrał głos konferencji dotyczącej realizacji Strategii ORLEN 2030. Prezes Orlenu przedstawił swoje stanowisko w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem.

- Lotos był dofinansowywany, miał lata, gdy kończył na minusie - przekazał Obajtek. - Jedynie połączenie mogło uratować grupę Lotosu. To rafineria, która nie miała szansy bytu - zaznaczył.

"Stworzyliśmy najsilniejszą polską markę na świecie"

- O procesie połączenia mówią: "Daniel Obajtek i Daniel Obajtek", ale to był nie tylko mój pomysł. Przeceniają mnie. Bardzo - zaznaczył. Dodał, że w tym procesie były udział setki osób.

- To były trudne czasy. To były czasy, gdy wybuchła pandemia, gdy cały świat zastanawiał się, w jaką stronę iść. To czasy zielonej transformacji. Nie cofniemy już tego - przekazał Obajtek. - I nie zmienimy świata ustawami. Zmienimy go biznesem. Ustawy mogą nam tylko pomóc - dodał.

- Po wielu trudnych stworzyliśmy najsilniejszą polską markę na świecie - zaznaczył prezes Orlenu.

Obajtek przekazał, że spółka jest 44. firmą w Europie. - A zobaczcie państwo skąd zaczynaliśmy? Zbudowaliśmy koncern multienergetyczny, który zagwarantował nam bezpieczeństwo - podkreślił.

Sprawą przejęcia Lotosu przez Orlen w 2022 roku zajmuje się obecnie prokuratura. Jak podano we wtorek, w śledztwie, które wszczęła Prokuratura Okręgowa w Płocku, chodzi m.in. o podejrzenie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Orlenu oraz inne osoby i wyrządzenia szkody nie mniejszej niż 4 mld zł.

Daniel Obajtek odwołany. Decyzja rady nadzorczej Orlenu

Rada Nadzorcza Orlenu zdecydowała o odwołaniu Daniela Obajtka z funkcji prezesa Orlenu.

"Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z pismem Prezesa Zarządu ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka, w którym oświadczył, że 'oddaje się do dyspozycji Rady Nadzorczej, w zakresie sprawowanej funkcji', postanowiła odwołać Pana Daniela Obajtka z Zarządu ORLEN S.A. z upływem dnia 5 lutego 2024 roku" - czytamy w komunikacie Orlenu.

Prezesem Orlenu Obajtek został w 2018 r. W latach 2006–2015 był wójtem gminy Pcim, w latach 2016–2017 prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W latach 2016–2018 Obajtek był członkiem rady nadzorczej spółki Lotos Biopaliwa, a w latach 2017–2018 prezesem grupy Energa.

Daniel Obajtek: Orlen to nie jest mały grajdoł

- To jest sprawa honorowa - tak o swojej przyszłości w Orlenie mówił w czwartek rano szef tej spółki Daniel Obajtek. Jak dodał, oddał się "w dyspozycję" rady nadzorczej paliwowego giganta i w czwartek zapadną "pewne ustalenia będą w tym zakresie".



Daniel Obajtek udzielił w czwartek wywiadu w Radiu Zet. Prowadzący Bogdan Rymanowski dopytywał, dlaczego do tej pory nie przestał szefować spółką, skoro zmieniła się władza, a on wcześniej deklarował, że w przypadku innego rządu odejdzie ze stanowiska.

- Orlen to nie jest mały grajdoł, gdzie w każdej chwili można w każdej chwili otrzepać marynarkę i wyjść. To spółka, która ma 350 mld przychodu, liczne kontakty i inwestycje. Oddanie władzy nastąpiło na przełomie roku. Jest moja odpowiedzialność za zamknięcie roku, budżetów, kwestii inwestycyjnych - wyliczał.

Dziennikarz zapytał Obajtka, czy "wyobraża sobie bycie prezesem Orlenu po 6 lutego, kiedy będzie walne zgromadzenie". - Nie wyobrażam sobie - przyznał gość, uściślając, że albo zostanie odwołany, albo odejdzie ze stanowiska samemu.