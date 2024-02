Daniel Obajtek udzielił w czwartek wywiadu w Radiu Zet. Prowadzący Bogdan Rymanowski dopytywał, dlaczego do tej pory nie przestał szefować spółką, skoro zmieniła się władza, a on wcześniej deklarował, że w przypadku innego rządu odejdzie ze stanowiska.

- Orlen to nie jest mały grajdoł, gdzie w każdej chwili można w każdej chwili otrzepać marynarkę i wyjść. To spółka, która ma 350 mld przychodu, liczne kontakty i inwestycje. Oddanie władzy nastąpiło na przełomie roku. Jest moja odpowiedzialność za zamknięcie roku, budżetów, kwestii inwestycyjnych - wyliczał.

Następnie dziennikarz zapytał Obajtka, czy "wyobraża sobie bycie prezesem Orlenu po 6 lutego, kiedy będzie walne zgromadzenie. - Nie wyobrażam sobie - przyznał, uściślając, że albo zostanie odwołany, albo odejdzie ze stanowiska samemu.

Na godzinę 11:00 w czwartek zapowiedziana jest konferencja prasowa Daniela Obajtka w warszawskiej siedzibie Orlenu. Niewykluczone, że właśnie wówczas poinformuje on o swojej rezygnacji ze stanowiska.

Fuzja Orlenu z Lotosem. Sprawą zajęła się prokuratura

We wtorek posłanka KO Agnieszka Pomaska poinformowała, że po ponad roku od chwili, gdy złożyła zawiadomienie, prokuratura w Płocku wszczęła śledztwo ws. "wyprzedaży Lotosu". Chodzi o fuzję tego przedsiębiorstwa z Orlenem, a zwolennikiem połączenia firm był m.in. Daniel Obajtek.

Śledczy mają sprawdzić, czy "nie doszło do wyrządzenia szkód majątkowych w wysokości nie mniejszej niż cztery miliardy złotych". Sprawdzone mają zostać działania chociażby prezesa UOKiK w tej sprawie. - Prokuratura mówi wprost, że mogło dojść do wyrządzenia PKN Orlen szkody majątkowej wielkich rozmiarów, nie mniejszej niż cztery miliardy złotych - mówiła Pomaska.

Obajtek dopytywany o tę kwestię stwierdził, że w Polsce nie ma odpowiedzialności za słowo. - W każdym innym kraju europejskim pani posłanka byłaby zrujnowana do piątego pokolenia, bo to nic innego, jak obniżenie wartości, kapitalizacji koncernu, mówiąc takie słowa - powiedział.

Tłumaczył, że przy fuzji pracowały 24 podmioty międzynarodowe, był opracowywane wyceny oraz zgoda Rady Ministrów. - Pani poseł zapomina, że 100 proc. akcjonariuszy głosowało za fuzją, znając wartość aktywów rafineryjnych - dodał.

Koalicja rządząca już wcześniej zapowiadała, że chce zająć się tematem wyprzedaży Lotosu i związaną z tym "wielką aferą" podczas konferencji parlamentarnego zespołu ds. rozliczeń PiS.

Kontrola NIK w Orlenie. Daniel Obajtek: Nie ma kompetencji

Obajtek odpowiedział też na pytania związane z kontrolą NIK w Orlenie. - Jest powołany do kontrolowania środków publicznych. W Orlenie nie ma środków publicznych - zaznaczył.

Tłumaczył, że Skarb Państwa ma udziały, co oznacza, że ma prawa jak każdy inny akcjonariusz. - Nie mogę wpuścić kontrolerów NIK do Orlenu, bo NIK nie wpuścił do Orlenu żaden prezes. Byłoby to złamanie prawa. Tam, gdzie w Orlenie są publiczne pieniądze wpuszczamy NIK. Tu, gdzie są pieniądze akcjonariuszy, NIK nie ma kompetencji – zaznaczył.

Pytany o swój ewentualny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego odparł, że "jeszcze nie ma rozmowy na ten temat". Z doniesień medialnych wynika, iż Obajtek mógłby liczyć na czołowe miejsce na liście PiS na Podkarpaciu.

