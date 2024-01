Kilka miesięcy temu jeden z mieszkańców bloku przy ul. Szerokiej w Tomaszowie Mazowieckim wystąpił do zarządu wspólnoty o zgodę na wymianę okien. Niedługo później, ku zdziwieniu sąsiadów - pod blokiem ustawił się potężny dźwig.

- Jesienią minionego roku na posesję przed moim blokiem, wjechał potężny dźwig i zaczęły się prace budowlane. Sąsiad rozebrał część środkową dachu, a po dwóch miesiącach pojawiła się nadbudówka dwukondygnacyjna na naszym, wspólnym dachu - opowiadała Iwona Gawron, mieszkanka bloku.

- Nikt nas nie poinformował o niczym. Z dnia na dzień: dźwig, tablica, budowa itd. - zaznaczył inny mieszkaniec Kazimierz Andrzejewski.

ZOBACZ: "Interwencja". Myjnia 10 metrów od okien domu. Mieszkańcy bezsilni

Miał wymienić okna. Dobudował dwa piętra bloku

Inwestor-lokator twierdzi, że uzyskał pozwolenie zarządu wspólnoty na wykonanie prac. Zdaniem wspólnoty istnieje jednak spora rozbieżność między jego interpretacją a faktycznie ustalonym zakresem prac.

- Podjęliśmy kiedyś, w 2019 roku uchwałę, że sąsiad może sobie wymienić okna, a on dalej, powołując się na tę uchwałę, dobudował sobie dwukondygnacyjny domek na dachu, z antresolą na częściach wspólnych. Żeby podjąć jakąkolwiek większą, wiążącą decyzję, uchwałę podejmuje wspólnota czyli wszyscy właściciele lokali znajdujących się na terenie osiedla - powiedziała Iwona Gawron.

- Gdybym ja wystąpił z takim wnioskiem o pozwolenie na budowę, to bym go nie dostał. Bo musiałbym złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Nie wiemy, w jaki sposób sąsiad je otrzymał - zaznaczył Zdzisław Witkowski, mieszkaniec bloku.

ZOBACZ: "Interwencja". Kilka operacji i żadnej poprawy. Pan Tomasz boi się amputacji stopy

O szczegóły zespół "Interwencji" próbował dopytać sąsiada.

- Wie pan co, to nie my wydawaliśmy decyzję tylko starostwo. Więc to starosta wydający decyzję o pozwoleniu na budowę jest organem właściwym w sprawie. Nie my - stwierdził.

Mieszkaniec bloku dobudował dwa piętra. Urzędnicy rozkładają ręce

Zespół "Interwencji" udał się więc do starostwa powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Na miejscu odnieśliśmy wrażenie, że tamtejszy wydział budownictwa spodziewał się naszej wizyty.

Reporter: My jesteśmy z Telewizji Polsat, z magazynu Interwencja. Pan starosta prosił, żeby pan nam udzielił informacji w sprawie pozwolenia na budowę na ul. Szerokiej.

Urzędnik: O ja pierdykam.

Reporter: Pan otrzymawszy zgodę, z której wynikało wprost, że on może tam sobie wymienić okna, przywiózł tam ciężki sprzęt i zamiast wymienić okna - dobudował dwa piętra i dostał od was pozwolenie na budowę.

ZOBACZ: "Interwencja". Zainwestowały 350 tys. zł w świetlicę. Ksiądz wypowiedział umowę

Urzędnik: Nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie wiadomo mi na temat dobudowy dwóch pięter. My zatwierdziliśmy projekt, który polegał na wymianie okna dachowego na okno mansardowe.

Reporter: Nie uznaliście za stronę 70 proc. właścicieli, czyli to jest wadliwa prawnie decyzja.

Urzędnik: Ale o tym zdecyduje wojewoda. (…) My mieliśmy uchwałę podjętą przez spółdzielnię mieszkaniową, z której wynikało, że…

Reporter: Mam tę uchwałę przed sobą: "demontaż okna połaciowego, ścianki kolankowej oraz montaż standardowego okna zgodnie z załączonym rysunkiem". Rysunek jest taki - tak? Zna pan? A pan zbudował tam dwa piętra w górę.

ZOBACZ: "Interwencja". Błąd urzędników. Przystanek zmorą małżeństwa

Urzędnik: Być może wykonawca z inwestorem wymyślili jakieś tam dodatkowe roboty, o których my nie wiemy, których nie zatwierdzaliśmy. Nie wiem no.

Mieszkaniec dobudował dwa piętra do bloku. Sprawa trafiła do wojewody

- Art. 22 ustawy o własności lokali mówi o tym, że żeby podjąć jakąkolwiek decyzję w przypadku nadbudowy lub rozbudowy części wspólnej budynku musi być zgoda wszystkich właścicieli - zaznaczył Konrad Jagiełło, mieszkaniec bloku.

- Zakres prac jest większy niż określony w uchwale wspólnoty mieszkaniowej. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej nie dotyczyła części robót obejmujących część wspólną nieruchomości. Współwłaściciel nieruchomości może przejąć we władanie tylko na podstawie umowy ze wspólnotą mieszkaniową o korzystanie z takiej części - wyjaśnił Krzysztof Strucki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Grota".

ZOBACZ: "Interwencja". Chciała odzyskać garaż, stanie przed sądem

Decyzja o pozwoleniu na budowę została zaskarżona do Wojewody Łódzkiego. Mieszkańcy spodziewają się jej uchylenia. Działania sąsiada są bowiem dla nich wszystkich dość kosztowne.

- Ktoś sobie wybudował coś na naszej, wspólnej własności. Nie mamy o tym zielonego pojęcia co, dlaczego, ile to waży, jakie powoduje konsekwencje w stosunku do dachu - skomentował Zdzisław Witkowski.

- Podejrzewam, że rozejdzie się to po kościach, cała ta dobudówka zostanie włączona do części wspólnej i my za to będziemy po prostu pięknie płacić, czyli no mamy dodatkowe koszty z tego tytułu - dodała inna mieszkanka bloku Bożena Witkowska.

Materiał wideo z "Interwencji" dostępny TUTAJ.

WIDEO: Jan Grabiec o Jarosławie Kaczyńskim: Powinien przeprosić Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kjt / "Interwencja"