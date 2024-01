Centrum Dossier ujawniło tajną rezydencję Putina. Jest luksusowo

Centrum Dossier opublikowało film, na którym ma się znajdować "tajna dacza" Władimira Putina. Rezydencja jest zlokalizowana ok. 30 km od granicy z Finlandią. Na terenie posiadłości - poza nowoczesnymi budynkami - mają się znajdować lądowiska dla helikopterów, a także pomosty dla jachtów. Nie brakuje również innych, luksusowych atrakcji.

Organizacja zajmująca się ujawnianiem przestępczej działalności przedstawicieli Kremla, opublikowała nagranie, na którym ma znajdować się tajna rezydencja Władimira Putina. Posiadłość leży nad jeziorem Ładoga, ok. 30 km od granicy z Finlandią.

Tajna rezydencja Putina ujawniona

Oficjalnie powierzchnia mieszkalna wynosi około jednego kilometra kwadratowego, ale "biorąc pod uwagę, że nie można dostać się do okolicznych lasów i zatok, obszar wynosi około czterech kilometrów kwadratowych, czyli jest dwukrotnie większy od Monako" – czytamy w raporcie.

Według twórców filmu, na terenie posiadłości znajdują się trzy nowoczesne rezydencje. W dokumentach są określane jako "chata rybacka", "stodoła" i "domek ogrodowy". W pobliżu znajduje się również sauna, hodowla pstrągów, gospodarstwo z krowami hodowanymi na marmurkową wołowinę, dwa lądowiska dla helikopterów, pomosty dla jachtów oraz wodospad.

Na terenie tajnej posiadłości Putina ma być system obrony powietrznej

Jak pisze portal Meduza kilka lat temu za "stodołą" pojawił się kopiec. Niektórzy sugerują, że znajduje się tam system obrony powietrznej Pantsir, który ma chronić prezydenta Rosji przed możliwymi atakami.

Na początku 2010 roku teren rezydencji należał do właścicieli lokalnej bazy turystycznej. Jednak "pozbyto się ich w tradycyjny sposób, za pomocą wizyt w prokuraturze". Następnie właścicielami stały się firmy należące do Jurija Kowalczuka, bliskiego przyjaciela Putina. Terytorium kempingu zostało przyłączone do terenów rezerwatu narodowego i zamknięte przed wścibskimi oczami - jest chronione przez Federalną Służbę Ochronną.

Co więcej, od 2020 roku - cztery kilometry od "tajnej rezydencji" - powstaje kolejna posiadłość, a także łaźnia, restauracja, lądowisko dla helikopterów i molo. Właścicielem tego kompleksu jest biznesmen Roman Abramowicz.