Prezes Europejskiego Banku Centralnego ostrzega przed Trumpem

- Jeśli spojrzeć na lata, kiedy Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych, mogły istnieć zagrożenia i problemy, na które Europejczycy powinni być teraz przygotowani – powiedziała prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde w poniedziałkowym wywiadzie dla CNN.

- Przygotujmy się na potencjalne cła i na potencjalne surowe decyzje, które będą nieoczekiwane - dodała.

Unijna urzędniczka ostrzega przed Trumpem

Możliwość ponownej prezydentury Donalda Trumpa staje się coraz bardziej możliwa. Przypomnijmy, że były prezydent USA wygrał republikańskie prawybory w New Hampshire, pokonując tym samym swoją rywalkę Nikki Haley. Z kolei wcześniej Trump bez trudu wygrał prawybory w Iowa.

Mimo kontrowersyjnej przeszłości, w tym zarzutów o zmowę w celu oszustwa państwa i zakłócenia oficjalnych procedur, Trump się nie poddaje, a co więcej nie uważa na swój język i wielokrotnie kłamie podczas swoich przemówień.

CNN zwróciło uwagę na liczne oszustwa Trumpa, które padły podczas wystąpienia w New Hampshire. Polityk mówił m.in. że to on wygrał wybory w Stanach w 2020 roku. W rzeczywistości przegrał z Joe Bidenem stosunkiem głosów 306 do 232 w Kolegium Elektorskim.

Kłamstwa Donalda Trumpa

Powiedział także, że urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych chce "podnieść podatki razy cztery", co również jest kłamstwem, ponieważ ani Biden, ani partia Demokratów nie proponuje nawet zbliżonego rozwiązania.

Lagarde zwróciła uwagę, że kiedy to Trump był prezydentem stosunki między USA a Brukselą były niezwykle napięte. M.in. przez spór handlowy Stany Zjednoczone nałożyły cła na unijną stal i aluminium, a Unia Europejska - w odpowiedzi - nałożyła cła na amerykańskie towary, w tym whisky, motocykle i jeans.

Jeśli ponownie dojdzie do spięć na tej linii, najbardziej odczują to obywatele. Stany Zjednoczone są największym źródłem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE. Według oficjalnych danych handel towarami i usługami między USA a UE w 2022 roku wyniósł 1,3 biliona dolarów, co oznacza, że jest to największa dwustronna wymiana handlowo-inwestycyjna na świecie.

Jak przygotować Europę na powrót Donalda Trumpa?

Jak powiedziała unijna urzędniczka najlepszym sposobem przygotowania Europy na drugą kadencję Trumpa byłoby wzmocnienie rynku, który zapewnia swobodny przepływ towarów, usług, ludzi i kapitału w 27 członkowskich krajach.

- Korzyści z bycia bardziej jednolitym rynkiem są ogromne i uważam, że musimy po prostu podążać w tym kierunku. Swoją drogą tak postępuje Europa, gdy jest zagrożona – dodała Lagarde.

Jak podaje CNN, "Lagarde podtrzymała swoje stanowisko, które przedstawiła w wywiadzie dla francuskiej telewizji France 2, że potencjalna reelekcja Trumpa stanowi 'wyraźne zagrożenie' dla Europy, sądząc po jego polityce realizowanej podczas pierwszej kadencji".