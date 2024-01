Incydent dotyczy lotu z Los Angeles do Maui na Hawajach realizowanego przez American Airlines. Do zdarzenia doszło, gdy samolot podchodził do lądowania.

Twarde lądowanie na Hawajach. Sześć osób rannych

Portal "People" podaje, że maszyna, którą podróżowały łącznie 174 osoby, "zaliczyła twarde lądowanie". W jego wyniku obrażenia odniosła piątka stewardów i jeden pasażer. Cała szóstka trafiła do szpitala, skąd następnie wszyscy zostali zwolnieni. Do incydentu doszło w sobotę, o godz. 14 czasu lokalnego.

W oświadczeniu przekazanym przez American Airlines portalowi "People" przekazano, że samolot "z Los Angeles (LAX) do Maui (OGG) napotkał problem podczas lądowania". Jak dodano, maszyna nie potrzebowała pomocy, by dotrzeć do bramki, a pasażerowie normalnie opuścili pokład.

Na skutek incydentu samolot został wycofany z użytku w celu poddania go inspekcji. Jednocześnie Federalna Administracja Lotnictwa ogłosiła, że przeprowadzi w tej sprawie dochodzenie. W komunikacie dodana, że maszyna, o której mowa, to Airbus A320.

USA. Samolot lądował z dziurą w ścianie

W ostatnich tygodniach stan techniczny samolotów jest pod bacznym okiem pasażerów. Wszystko przez incydent, do którego doszło w USA. Na początku stycznia samolot typu Boeing 737 MAX 9 linii Alaska Airlines został zmuszony do awaryjnego lądowania, krótko po starcie. W 20 minucie lotu z Portland do Kalifornii od kadłuba oderwała się ważąca 27 kilogramów zaślepka drzwi wraz z oknem.

Wszyscy pasażerowie przeżyli, jednak po tym zdarzeniu cała flota samolotów Boeing 737-Max 9 linii Alaska Airlines została wycofana z użytku. Maszyny wróciły do użytku w piątek.