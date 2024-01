Departament Stanu USA zwiększa ostrzeżenie do poziomu drugiego w czterostopniowej skali i zaleca podróżującym zachowanie wzmożonej czujności podczas pobytu na Bahamach. Urzędnicy wskazują na rosnącą falę przemocy i powszechną przestępczość, która coraz bardziej opanowuje rajski kraj na Karaibach.

Bahamy. Rośnie poziom przestępczości

Według informacji przekazanych przez Stany Zjednoczone, większość przestępstw na Bahamach to włamania, napady z bronią w ręku i napaści na tle seksualnym. Najwięcej przypadków miało mieć miejsce na wyspie New Providence, będącym stolicą Bahamów mieście Nassau oraz na wyspie Grand Bahama.

"W Nassau należy zachować zwiększoną czujność w obszarze Over the Hill, gdzie przemoc między gangami doprowadziła do wysokiego wskaźnika zabójstw, dotykających przede wszystkim miejscową ludność" - czytamy w ostrzeżeniu rządowym, w którym wskazano, że od początku stycznia 2024 w stolicy kraju doszło do 18 morderstw.

Ryzyko dla turystów. Departament Stanu USA ostrzega

W ostrzeżeniu wskazano, aby zachować szczególną ostrożność podczas pobytu w obiektach wynajmowanych na krótkoterminowy pobyt, w których nie działają prywatne firmy ochroniarskie. "Nie otwieraj drzwi w obiekcie jeśli nie wiesz, kto za nimi stoi. Nie stawiaj fizycznego oporu podczas próby napadu" - zalecono.

Departament Stanu zasugerował, aby podróżujący na Bahamy unikali takich atrakcji jak rejsy rekreacyjnymi jednostkami pływającymi. Część z nich ma nie posiadać certyfikatów warunkujących zachowanie bezpieczeństwa dla turystów. Zalecono również, aby przed podjęciem wszelkich aktywności na wodzie zawsze sprawdzać lokalne ostrzeżenia pogodowe i ewentualne zagrożenia morskie.