"Były prezydent Donald Trump pozostaje wyraźnym faworytem do zdobycia nominacji Republikanów na prezydenta po raz trzeci z rzędu" - podaje w analizie CNN.

Były prezydent zdecydowanie wygrał poniedziałkowe inauguracyjne prawybory republikańskie w stanie Iowa, zdobywając 52 proc. głosów - wynika z ogłoszonych rezultatów po podliczeniu niemal wszystkich głosów. Drugie miejsce zajął były gubernator Florydy Ron DeSantis z 21 proc., zaś trzecie - była ambasador USA przy ONZ Nikki Haley -19 proc.

Wielki wynik Donalda Trumpa w Iowa

Trump jest pierwszym kandydatem w historii, który w stanie Iowa zdobył ponad połowę głosów. Z wyników podanych przez stanową Partię Republikańską wynika, że zwyciężył w 98 na 99 hrabstw.

Były prezydent USA w trakcie swojego przemówienia mówił o zjednoczeniu kraju, który jest podzielony. Nie obyło się bez ataków na Demokratów.

"Ja i Putin się dogadywaliśmy"

Były prezydent odniósł się do wojny w Ukrainie i w Strefie Gazy. - Rosja nigdy nie zaatakowałaby Ukrainy, gdybym był prezydentem. Putin i ja dobrze się dogadywaliśmy, dogadywaliśmy się bardzo dobrze - to dobra rzecz, nie zła rzecz - przekonywał.

Inwestor indyjskiego pochodzenia Vivek Ramaswamy, który osiągnął czwarty wynik, zyskując niecałe osiem proc. poparcia, zapowiedział, że wycofa się z kampanii i poparł Trumpa w dalszych staraniach o start w wyborach.

Republikańskie prawybory

Rywalizacja w stanie Iowa zgodnie z tradycją otwiera republikańskie prawybory przed listopadowym wyścigiem o fotel prezydenta. Kolejnym punktem na mapie będzie New Hampshire, gdzie głosowanie odbędzie się 23 stycznia. Zdecydują one o wyznaczeniu 40 z ponad 2,5 tys. delegatów na konwencję Partii Republikańskiej, która w lipcu w Milwaukee formalnie wybierze kandydata.

W stanie Iowa wyborcy poszli głosować w ponad 1,6 miejscach m.in. szkołach, kościołach, ratuszach, czy remizach strażackich.

Uczestnicy prawyborów wskazywali na dwie główne kwestie, które determinowały do wyboru Trumpa - gospodarkę i imigrację.

Przeszkodą na drodze do startu w listopadowych wyborach mogą być dla Trumpa problemy związane z czterema procesami. Jak wynika z sondażu dla ABC News, co trzeci republikański wyborca w stanie Iowa zaznaczył, że jeśli Trump zostanie skazany, to nie będzie nadawał się na prezydenta.

