"Scholz wie, że Rosja przybliży się do Niemiec, jeśli Ukraina upadnie. Jest to ryzyko dla Niemiec i innych krajów europejskich" - powiedział w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego zdaniem to Berlin powinien być nowym liderem wsparcia militarnego dla Ukrainy.