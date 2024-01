"Polska pokazała swoje przywiązanie do naszych wspólnych europejskich ideałów i potwierdziła, że hasło 'Za naszą i waszą wolność' pozostanie niezmienne" - napisał na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego słowa są reakcją na przystąpienie Warszawy do Deklaracji Wiedeńskiej G7, która zakłada długoterminowe wsparcie militarne dla Ukrainy.

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że Polska dołączyła do deklaracji G7 w sprawie wsparcia Ukrainy. W lipcu 2023 r. kraje G7 we wspólnej deklaracji zobowiązały się do udzielenia długoterminowego wsparcia militarnego Ukrainie.

Dzień wcześniej szef polskiego rządu odwiedził Kijów, gdzie rozmawiał m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem.

Reakcja Zełenskiego

Informacja o przystąpieniu Polski do Deklaracji Wileńskiej G7 spotkała się z pozytywną reakcją prezydenta Ukrainy. "Dokonując tego kroku, Polska pokazała swoje przywiązanie do naszych wspólnych europejskich ideałów i potwierdziła, że hasło 'Za naszą i waszą wolność' pozostanie niezmienne" - przekazał na platformie X.

Zełenski liczy, że deklaracja złożona w sumie przez 32 państwa zapewni "długoterminową stabilność i pokój" na kontynencie.

"Posłuży także jako silny środek odstraszający nie tylko przed przyszłym rosyjskim atakiem na kontynent europejski, ale także jako ostrzeżenie dla wszystkich potencjalnych agresorów, że nigdy nie uda im się zmiażdżyć wolności" - napisał.

Zełenski podkreślił, że Kijów jest gotowy kontynuować z Warszawą współpracę na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.

Tusk obiecał wsparcie w UE

We wtorek Tusk opublikował na Facebooku wpis, w którym odniósł się do wizyty w Kijowie. Podkreślił, że podczas rozmowy z Zełenskim zadeklarował, że zrobi wszystko, żeby "zwiększyć szanse Ukrainy na zwycięstwo w wojnie".

Zaznaczył, że będzie działał też na forum Unii Europejskiej. "Porozumieliśmy się z panem Prezydentem w sprawie roli Polski, która będzie starała się pomóc we wszystkich aspektach procesu akcesyjnego, tak aby pełne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej stało się możliwie szybko faktem" - napisał Tusk.

ap / Polsatnews.pl