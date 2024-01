Katarzyna Kotula o wieku emerytalnym: To dyskryminacja

W wywiadzie dla RMF FM minister ds. równości Katarzyna Kotula stwierdziła, że nierówny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest dyskryminacją. Jej zdaniem, działania Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej powinny dążyć do przebudowy systemu emerytalnego.

Wiek emerytalny do zmiany? "Dyskryminacja"

Parlamentarzystka Lewicy zadeklarowała również, że ani rząd, ani Koalicja 15 października nie planują zmian tym zakresie. - Pewnie za kilka lat ten temat wróci i będzie się trzeba zastanowić w obliczu zmian demograficznych, jak należałoby tę kwestię rozwiązać i w którą stronę należałoby równać wiek emerytalny - dodała Kotula, sugerując, że problem nierównego wieku emerytalnego może stać się znów aktualny w kontekście przyszłych zmian demograficznych.

Aktualnie obowiązujący system emerytalny przewiduje, że prawo do emerytury uzyskuje się po osiągnięciu określonego wieku - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że każda osoba, która była ubezpieczona emerytalnie, po osiągnięciu tego wieku ma prawo do emerytury. Wysokość emerytury zależy od długości okresu opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne. Minimalna emerytura przysługuje, zasadniczo, kobietom z okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym co najmniej 20 lat i mężczyznom z co najmniej 25-letnim takim okresem.

Zmiany emerytalne. Rząd przedstawił projekt

W grudniu 2023 r. rząd przedstawił projekt, zgodnie z którym emerytura stażowa miałaby przysługiwać, niezależnie od wieku, osobom, które opłacały składki przez co najmniej 38 lat w przypadku kobiet i 43 lata w przypadku mężczyzn.

Projekt ten, jak podkreślono w uzasadnieniu, jest realizacją zobowiązania rządu z 7 czerwca 2023 r., kiedy to ówczesny premier Mateusz Morawiecki podpisał porozumienie z NSZZ "Solidarność". W ocenie wnioskodawców, proponowane rozwiązania są odpowiedzią na uzasadnione oczekiwania społeczne, a jednocześnie uwzględniają możliwości, które posiada system emerytalny,