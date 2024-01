Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zapytało Polaków o stosunek do polityków. Badani mieli wskazać, czy politycy swoim zachowaniem, tym co mówią lub do czego dążą, budzą mniejsze lub większe zaufanie.

Zaufanie do polityków. Najnowsze wyniki sondażu

Według wyników sondażu marszałek Sejmu Szymon Hołownia po raz kolejny stał się liderem rankingu, ciesząc się 54 proc. zaufaniem. Liderowi partii Polska2050 nie ufa z kolei 31 proc. ankietowanych.

Kolejne miejsca w rankingu zajmują prezydent stolicy Rafał Trzaskowski oraz prezydent RP Andrzej Duda - obu politykom ufa po 46 proc. respondentów. W porównaniu z grudniem odsetek ufających Trzaskowskiemu nie zmienił się, a odsetek ufających Andrzejowi Dudzie spadł o 5 punktów procentowych. Prezydentowi stolicy nie ufa 35 proc. (spadek o 4 punkty procentowe). Prezydentowi Dudzie nie ufa 42 proc. (wzrost o 3 punkty procentowe).

Ranking zaufania wśród polityków. Stabilne podium

Poza podium rankingu zaufania znalazł się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, notując 44 proc. poparcie wśród Polaków. Prezesowi Polskiego Stronnictwa Ludowego nie ufa z kolei 27 proc. badanych.

Na kolejnym miejscu uplasował się premier Donald Tusk, któremu ufa 43 proc. respondentów (wzrost deklaracji zaufania o 5 punktów procentowych). Szefowi rządu nie ufa 44 proc. respondentów (spadek o 5 punktów procentowych).

Polacy nie ufają Morawieckiemu i Kaczyńskiemu? Wyniki sondażu

Byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu (PiS) ufa w styczniu 37 proc. badanych (o 5 punktów procentowych mniej niż w grudniu ub.r.). 53 proc. respondentów deklaruje nieufność do jego osoby (o 5 punktów więcej niż przed miesiącem).

32 proc. ankietowanych deklaruje zaufanie do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, a nie ufać byłemu premierowi ma 58 proc. ankietowanych. To najwyższy wskaźnik nieufności, ze wszystkich polityków uwzględnionych w sondażu.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 11 do 21 stycznia 2024 roku na próbie liczącej 1015 osób (w tym: 59,8 proc. metodą CAPI, 27,0 proc. – CATI i 13,2 proc. – CAWI)