Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zdecydował o wpisaniu otwarcia likwidacji PAP S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego. Jako likwidatora spółki wpisano Marka Błońskiego.

Nowe dane dotyczące PAP zostały ujawnione na stronie elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego. Wynika z nich, że spółka, która obecnie działa pod nazwą Polska Agencja Prasowa S.A., jest w likwidacji. Jako likwidator w rejestrze widnieje Marek Błoński.

Postanowienie o wpisie tych danych do KRS zapadło w poniedziałek i zostało podjęte przez referendarz sądową Agnieszkę Bilewicz.

TVP i PR bez wpisów do KRS

Wcześniej referendarze sądowi oddalili wnioski Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpis likwidacji Polskiego Radia S.A. i TVP S.A. do KRS. W uzasadnieniu decyzji ws. Polskiego Radia podkreślono, że: "problematyczną kwestią, przeciwko której opowiadano się w pismach składanych w sprawie, była sama możliwość postawienia spółek publicznej radiofonii i telewizji w stan likwidacji w świetle przepisów ustawy o radiofonii i telewizji oraz Konstytucji RP".

Jednocześnie, w związku z odmową wpisu do rejestru, była prezes PR Agnieszka Kamińska poinformowała w mediach społecznościowych o wysłaniu do jej następcy Pawła Majchra wezwania prawnego. W dokumencie wezwała do natychmiastowego opuszczenia budynku przez osoby, które zostały zatrudnione przez, jej zdaniem, nielegalne władze.

W odpowiedzi resort zarządzany przez Bartłomieja Sienkiewicza uznał, że decyzja "ma jedynie walor informacyjny" i "nie wywołuje skutków prawnych".

Likwidacja mediów publicznych

Pod koniec grudnia minister kultury podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. W oficjalnym komunikacie przekazano, że powodem działania był weto prezydenta Andrzeja Dudy wobec ustawy okołobudżetowej, w której zawarto 3 mld zł na media publiczne.

Sienkiewicz podkreślał wówczas, że podjęty krok ma na celu "zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień pracowników", a także może być cofnięty "w dowolnym momencie".

