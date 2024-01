W czwartek Prokuratura Krajowa udostępniła oświadczenie zastępców Prokuratora Generalnego, w którym odniosła się do sprawy ich przymusowego wysłania na urlop. W oświadczeniu podano, że zgodnie z przepisami ustawy ich pracodawcą jest Prokuratura Krajowa, którą kieruje Prokurator Krajowy Dariusz Barski i to do jego kompetencji należy udzielanie urlopów zastępcom Prokuratora Generalnego.



"Zastępcy Prokuratora Generalnego są świadomi, że przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość skierowania pracowników na przymusowy urlop, w przypadku zaległości urlopowych z poprzedniego roku. Niemniej jednak, to uprawnienie przysługuje jedynie pracodawcy na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy" - zaznaczono w komunikacie opublikowanym na platformie X.

ZOBACZ: Spór o Prokuratora Krajowego. Zastępcy A. Bodnara składają zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa



"Pracodawcą wszystkich prokuratorów Prokuratury Krajowej, którymi są również Zastępcy Prokuratora Generalnego, jest Prokuratura Krajowa. W dotychczasowej praktyce urzędowania Zastępcy Prokuratora Generalnego informowali Prokuratora Generalnego, jako swojego bezpośredniego przełożonego, o swoich planowanych urlopach. Nie oznacza to jednak, że urlop był udzielany przez Prokuratora Generalnego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o prokuraturze Prokurator Generalny może wydawać polecenia Zastępcom Prokuratora Generalnego, ale wyłącznie w sferze swoich uprawnień jako organu władzy publicznej. W zakres ten niewątpliwie nie wchodzi kwestia urlopów wypoczynkowych" - wyjaśnia prokuratura.



Według zastępców "nagłe i nieprzemyślane" skierowanie na długotrwałe urlopy trzech osób z kierownictwa będzie miało negatywny wpływ na funkcjonowanie prokuratury.



"Wszyscy Zastępcy nadzorują niezwykle ważne obszary działania prokuratury. W przypadku Michała Ostrowskiego jest to obszar zwalczenia przestępczości gospodarczej, w tym przestępczości związanej z wyłudzeniami środków Unii Europejskiej i cyberprzestępczości, Roberta Hernanda - działania prokuratury na polu sądowym, w tym reprezentowania prokuratury przed SN, TK i TSUE, a Tomasza Janeczka - kwestie dotyczące przestępczości dotykającej wojska, co musi budzić szczególne zdumienie, zważywszy na sytuację za wschodnią granicą Polski i trwające zakupy uzbrojenia na rzecz wojska funkcjonującego w systemie NATO" - podano.

Prokurator Generalny wysyła zastępców na przymusowe urlopy wypoczynkowe



W środę Prokurator Generalny Adam Bodnar zadecydował o wysłaniu na przymusowy urlop wypoczynkowy kilku swoich zastępców. Od 18 stycznia na przymusowy urlop mieli iść: Michał Ostrowski, Tomasz Janeczek i Robert Hernand. Mieli oni przebywać na urlopie do 15 marca.

ZOBACZ: Konferencja ministra sprawiedliwości Adama Bodnar. "Należy gruntownie zreformować KRS"



Jak podał Prokurator Generalny, decyzja została podjęta z uwagi na "występującą w Prokuratorze Krajowej nieprawidłowością w postaci dużej ilości niewykorzystanych dni zaległego urlopu wypoczynkowego" - czyli od 87 do 151 dni.



"Znaczny wymiar niewykorzystanego zaległego urlopu wypoczynkowego stanowi wykroczenie przeciw prawom pracownika, o którym mowa w treści art. 282 § 1 Kodeksu Pracy. W kolejnych miesiącach polecenie wykorzystania urlopu będzie dotyczyło pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego" - podało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Na komunikat Bodnara, zareagowała wówczas Prokuratura Krajowa. Nie poprała ona decyzji resortu i stwierdziła, że decyzja jest "niezgodna z kodeksem pracy". "Pracodawcą Zastępców Prokuratora Generalnego jest Prokurator Krajowy, a nie Prokurator Generalny" - wskazano wówczas w uzasadnieniu.