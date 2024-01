W niedzielę Jarosław Kaczyński odwiedził kielecki dom kultury. W pierwszej części odniósł się do bieżących wydarzeń.

- Mamy sytuację zupełnie nadzwyczajną. Władza nie tylko łamie konstytucję, ale nawet tego nie ukrywa. To określenie Tuska: Prawo takie, jakie my rozumiemy, sprowadza się do tego, że prawo to jest wola Tuska, to jest jakiś rodzaj absolutyzmu - powiedział podczas spotkania. Jego zdaniem należy bronić prawa "w sposób ofensywny".

Kaczyński skomentował rządową politykę ws. edukacji, twierdząc, że przygotowuje ona jedynie do tego, aby dzieci w przyszłości były "parobkami Europy". - Jeżeli Korea Południowa ma bardzo nowoczesną broń, to właśnie dlatego, że tam zaczęła się wielka nauka, z wielkim trudem, ale od dzieciństwa - uważa prezes PiS. Jego zdaniem "nie powinno się uczyć dzieci lenistwa".

- To wszystko może być jednak bez znaczenia, jeżeli wybuchnie wojna, jeżeli Polska zostanie zaatakowana. Pamiętajcie, że Rosja jest konsekwentna. Od dwóch lat prowadzi wojnę z Ukrainą, a miało to trwać kilka dni. Mimo sankcji pozyskuje środki do prowadzenia wojny, tak samo będzie, jak my zostaniemy zaatakowani. Pomoc NATO oczywiście, ale musimy być w stanie się sami długo bronić, wtedy może nawet nie zostaniemy zaatakowani - wskazał.

"Młodzi mężczyźni się tak bardzo do wojska nie pchają"

Kaczyński podkreślił, że "lepiej wydać na uzbrojenie więcej pieniędzy, ale normalnie żyć". - Myśmy taki program przygotowali. Nie ukrywam, że wszedłem do rządu tylko po to, by go przeprowadzić. Nie był łatwy, trzeba było mieć bardzo mocną pozycję polityczną, żeby go przeforsować. Nie będę tutaj skromny, akurat ja taką pozycję w partii mam - zażartował prezes Jarosław Kaczyński. Stwierdził, że chciał przełamać myślenie, że "wszystko jest za drogie".

- Zapytaliśmy specjalistów ds. sił zbrojnych, jakiej broni potrzebujemy, żeby Rosjanie wiedzieli, że nas nie przełamią. Dostaliśmy dwie odpowiedzi. Jedna mówiła: więcej wojska, więcej dywizji, a druga trochę mniej dywizji, ale więcej broni. Wybraliśmy opcję drugą, no bo u nas - powiedzmy sobie szczerze - nie jest tak dobrze z poborem do wojska, młodzi mężczyźni tak bardzo nie pchają się do wojska - powiedział.

Kaczyński mówił o tygrysach. "To jest groźne zwierzę"

- Kupiliśmy więcej HIMARS-ów, niż było wyprodukowane. Kupiliśmy Abramsy, samoloty. Hasło PSL-u, żeby połowę broni kupować w Polsce, jest jak na zamówienie Rosji, bo my nie jesteśmy w stanie tak szybko rozbudować przemysłu zbrojeniowego, żeby produkować duże ilości sprzętu. To jest po prostu niewykonalne, a trzeba się śpieszyć - powiedział.

- A co robi władza? Nowa władza daje nam Kosiniaka-Kamysza - powiedział, wywołując śmiech na sali. - Proszę państwa, tygrys. Wy się śmiejecie, a to groźne zwierzę. Wiecie, ile ważył największy upolowany tygrys? 485 kilo, prawie pół tony. Jakby tu wpadł, to nie daj boże, co by się działo. Czyli można powiedzieć, wybór bardzo trafny, bo tygrysy są groźne, ale czy tygryski są groźne? - pytał prezes.

Jak dodał, żeby forsować potężne zbrojeniowe projekty, "trzeba mieć potężną pozycję polityczną". - A pan Kosiniak-Kamysz ma za sobą tylko 30-kilku posłów i jest człowiekiem od najgorszych zadań dla Tuska, których jego ludzie nie chcą robić, czy jest on w stanie to prowadzić? Zaczyna kwestionować nasze kontrakty z Koreą Południową. To jest armia, która teraz ma "tylko" 500 tys. żołnierzy pod bronią na stałe. To jest piąta armia świata - mówił.

- Oczywiście trzeba się targować, to jest biznes. Trzeba popatrzeć i powiedzieć: to jest warte 15 tys., no może 16 - powiedział, ponownie wzbudzając wesołość na sali.

- Oczywiście trochę żartuje, ale to są pieniądze państwowe, tak sobie rozrzucać to można, jak się ma prywatne. W żadnym wypadku nie możemy z tego źródła rezygnować. Bo to by było narażanie nas na wojnę. To wszystko razem z relokacją, to wszystko nie będzie miało znaczenia, bo będą spadać bomby, nie będzie normalnego życia. Wszystko to, diabli wezmą - podkreślał.

- Nie możemy do tego dopuścić, a oni to robią. I to jest coś, co trzeba określić jednym słowem: to jest zdrada. Oni liczą, że Ukraina się podda, zgodzi się na ciężki warunki, a Niemcy dogadają się z Rosją, a między nimi malutka, przygotowująca się na rolę parobków Polska, będzie tam jakoś sobie funkcjonowała - stwierdził Kaczyński.

Artykuł jest aktualizowany.