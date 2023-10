W ogrodzie zoologicznym w amerykańskim mieście Nashville urodziły się trzy tygrysy sumatrzańskie. To pierwszy taki przypadek w historii zoo. Tygrys sumatrzański jest krytycznie zagrożony wyginięciem. W naturze jego populacja oceniana jest na około 600 osobników. "Każde narodziny mają kluczowe znaczenie dla ochrony tego gatunku" - czytamy w mediach społecznościowych ogrodu zoologicznego.

Tygrys sumatrzański to najmniejszy gatunek tygrysa na świecie. Pochodzi z lasów deszczowych Indonezji, jednak w ostatnich dekadach obszar jego występowania znacząco zmalał. Dziś tygrysy można spotkać tylko i wyłącznie na wyspie Sumatra i w ogrodach zoologicznych. W naturze żyje około 600 osobników.

Całkowita populacja tygrysa sumatrzańskiego właśnie się powiększyła. W zoo w amerykańskim mieście Nashville urodziły się trzy tygrysiątka.

Tygrys sumatrzański. W amerykańskim zoo urodziły się tygrysiątka

Tygrysiątka przyszły na świat 20 października. Tydzień później pracownicy ogrodu zoologicznego w Nashville podzielili się w mediach społecznościowych ich zdjęciami.

"To dwie dziewczynki i chłopiec! (...) Dziś rano nasi weterynarze przeprowadzili rutynową kontrolę zdrowia tygrysiątek, dając chwilę odpocząć ich mamie, Anne. Cała trójka jest zdrowa i wróciła do prywatnej jaskini, gdzie umacniają więź z mamą" - czytamy we wpisie na Facebookowym profilu zoo.

Tygrys sumatrzański. Gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem

Według danych organizacji "TRAFFIC", zajmującej się monitorowaniem handlu dzikimi zwierzętami, kłusownicy są odpowiedzialni za śmierć co najmniej 40 tygrysów sumatrzańskich rocznie - 80 proc. zarejestrowanych zgonów.



Na zwierzęta polują w celu pozyskania ich kości, z których robione jest później wino. Według medycyny chińskiej spożywanie trunku leczy wiele dolegliwości.

Tygrysy cierpią również na skutek wycinki lasu deszczowego - ich środowiska życia. Wraz ze zmniejszającym się terytorium, zwierzęta coraz częściej wchodzą w interakcje z człowiekiem. Zdarza się, że tygrysy atakują ludzi i zwierzęta hodowlane, a w odwecie są zabijane.



Trzymanie i rozmnażanie tygrysów sumatrzańskich w ogrodach zoologicznych jest niezbędne do zapewnienia przetrwania gatunku. "Każde narodziny mają kluczowe znaczenie dla ochrony tego gatunku" - czytamy w mediach społecznościowych ogrodu zoologicznego w Nashville.