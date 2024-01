Serbskie narodowe linie lotnicze Air Serbia planują wprowadzić dodatkowe loty do kilku miejsc w Europie - podaje portal telewizji N1. Pasażerowie będą mieli do wyboru m.in. nowe loty do Moskwy, Petersburga czy Kazania.

Zmiany wejdą w życie od 31 marca, ale już pojawiły się na rozkładach loty do kolejnych miejsc w Europie.



"Nowe loty planowane są na trasach z Belgradu do Bukaresztu, Belgradu do Bukaresztu, Paryża, Barcelony, Frankfurtu, Salonik, Moskwy, Palma de Mallorca, Petersburga, Korfu, Mediolanu, Wenecji, Walencji, Madrytu, Kazania i Lizbony" - podaje N1.



Zgodnie z nowymi planami, najwięcej nowych połączeń będzie odbywać się między Belgradem a Moskwą. W każdym tygodniu będzie ich 19.

Niewiele mniej połączeń zaplanowano do stolicy Francji - 18 rejsów w tygodniu. Natomiast liczba lotów do Frankfurtu wzrosła z siedmiu do 13. Od końca marca pasażerowie z Belgradu będą mogli wybierać także z 11 nowych lotów do Salonik i Mediolanu.

Air Serbia: Zmniejszenie liczby połączeń do Moskwy po naciskach UE

Jak zwraca uwagę portal, w marcu 2022 roku po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Air Serbia wskazała, że pod naciskiem Unii Europejskiej zmniejszy liczbę lotów do Moskwy.

Mimo zmniejszenia liczby połączeń, Serbia znalazła się wśród krajów, do których przeprowadzali się Rosjanie po rozpoczęciu wojny. Według danych KE, do czerwca 2023 roku do z Rosji Serbii wyjechało ponad 200 tys. osób. Natomiast z danych MSZ Serbii wynika, że do kraju mogło przybyć blisko 400 tys. Rosjan.



W grudniu po zamieszkach w Belgradzie, do których doszło po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych i samorządowych premier Serbii podziękowała rosyjskim służbom specjalnym. Jak informowała Ana Brnabić, Rosjanie mieli przekazać władzom Serbii informacje na temat planów demonstrantów.

anw / polsatnews.pl