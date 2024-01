- To była prywatna korespondencja, którą prezydent miał do kogoś wysłać. Szybko ją skasował. To były słowa w prywatnej rozmowie, nie chcę tego komentować. Prezydent to usunął - powiedział Szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii".

"Powiedz mu, żeby zapytał swoją Żonę, co to znaczy mieć jaja. Ona wie" - napisał w czwartek wieczorem prezydent Andrzej Duda na portalu X. Wpis jednak został błyskawicznie skasowany, a adresat oraz intencje wpisu zostały niezidentyfikowane.

Usunięty wpis prezydenta. "Mieć jaja"

Do sprawy tajemniczego wpisu odniósł się w "Śniadaniu Rymanowskiego" szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek, stwierdzając że wpis był "prywatną korespondencją" głowy państwa. - To były słowa w prywatnej rozmowie, nie chcę tego komentować. Prezydent to usunął - dodał współpracownik Andrzeja Dudy.

Bogdan Rymanowski dopytywał w programie Polsat News swojego gościa "kogo dotyczył ten wpis".

- Myślę, że poseł Fogiel wie, że ta osoba już wie - żartował Mastalerek.

- Ja się domyślam, że ten wymieniony we wpisie już wie. Nie mam zielonego pojęcia kto to - odpowiedział z uśmiechem poseł PiS.

Prywatna korespondencja prezydenta. "Ma być sztywniakiem?"

Poseł KO Barbara Dolniak zwróciła uwagę, że rozmowa dotyczy najważniejszej osoby w państwie. - Przepraszam... Ta formuła żartu... Do czego my całą sytuację sprowadzamy? - pytała.

- Pani uważa, że prezydent nie ma prawa wysyłać prywatnych wiadomości? No pomylił się prezydent i co? Ma być sztywniakiem i nie może prywatnie do kogoś napisać? - odpowiedział Mastalerek.

Była wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak stwierdziła, że prezydent powinien bardziej uważać podczas wysyłania prywatnej korespondencji, aby nie trafiała ona do przestrzeni publicznej.