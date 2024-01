Pogoda w górach sprzyja turystom. Z uwagi na rozpoczynające się ferie w hotelach w Zakopanem zajętych jest ok. 70 proc noclegów. Ceny? Wyższe niż w ubiegłym roku. Jednak wciąż można trafić na oferty last minute. Trzeba uważać na oszustów zamieszczających fałszywe ogłoszenia. Jak nie dać się oszukać?

W piątek uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego po raz ostatni przed przerwą poszli do szkół. Od 15 stycznia w tych województwach oficjalnie rozpoczynają dwutygodniowe ferie zimowe. Część dzieci już teraz wyjechała z rodzicami na wypoczynek. Z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe polskie góry cieszą się sporym zainteresowaniem.

Podwyżki w górach. Droższe noclegi i karnety na stoki narciarskie

- Jest nieco drożej niż w tamtym roku, ale górale podkreślają, że ta różnica nie jest aż tak odczuwalna i nie jest to znaczna podwyżka - przekazała reporterka Polsat News Teresa Gut będąca w Zakopanem. - Wciąż są wolne miejsca na czas ferii zimowych. Nadal można znaleźć pokoje i kwatery w pensjonatach czy hotelach, ale również u prywatnych właścicieli - dodała.

Koszty wyjazdu są rozbieżne z uwagi na bardzo duże zróżnicowanie cen noclegów. Te zaczynają się od 100 złotych za dobę, a kończą na nawet tysiącu złotych za noc. Co ciekawe, największe obłożenie jest teraz w miejscach o średnim i wysokim standardzie, gdzie za pokój trzeba zapłacić od 500 do 700 zł. - Średnie obłożenie w pensjonatach to ok. 70 proc. - przekazała reporterka.

ZOBACZ: Karkonosze. GOPR-owcy przybyli na pomoc turyście. Zniszczył ich sanie

Nie tylko ceny pokoi poszły w górę. Podwyżki odnotowano także na stokach narciarskich. - Właściciele wyciągów podkreślają, że jest to podwyżka konieczna, spowodowana m.in. cenami prądu i wynosi ok. 7 proc. - powiedziała Teresa Gut.

- Nie ma jeszcze natłoku ludzi, więc dla takich, którzy dopiero zaczynają i chcą uniknąć tych tłumów to dobry czas - powiedziała Polsat News jedna z narciarek na Polanie Szymoszkowej.

Na miejscu cały czas pracują armatki śnieżne zapewniające śnieg, ale prognozy pogody są sprzyjające. W piątek przed południem padał gęsty śnieg, a jak przekazuje IMGW, "w najbliższych dniach spodziewamy się kontynuacji zimowej aury z mrozem i opadami śniegu, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju".

Ferie zimowe to okazja dla oszustów. Uwaga na fałszywe oferty noclegów

Okres ferii zimowych to także świetna okazja dla oszustów zamieszczających fałszywe ogłoszenia dotyczące prywatnych noclegów. Jak nie dać się oszukać? Przede wszystkim zawsze warto zadzwonić pod podany numer. Jeśli nie ma go w ogłoszeniu, powinna nam się zapalić czerwona lampka.

Jednak warto pamiętać, że rozmowa nie daje 100 proc. pewności, że ogłoszenie jest wiarygodne. Boleśnie przekonali się o tym turyści szukający noclegu w Sopocie.

Znaleźli wyjątkowo korzystne ogłoszenie, po rozmowie telefonicznej z mężczyzną - który potwierdził dostępność noclegu - wysłali mu 2500 zł. Na miejscu okazało się, że nie mogą się dostać do apartamentu, a numer, pod którym wcześniej się kontaktowali był nieaktywny.

Często wyjątkowo niskie ceny pokoi znajdujących się w bardzo dobrych lokalizacjach powinny być sygnałem alarmowym dla turystów. - Jeśli ktoś wierzy, że coś może być aż tak tanio i dobrze, to aż się sam prosi, żeby ten oszust go oszukał - powiedział w Polsat News Bartłomiej Bryjak oferujący domki letniskowe do wynajęcia.