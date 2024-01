- Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami, więc to ich decyzja czy będą chcieli wziąć udział w posiedzeniu, mają do tego prawo, ale mają też mandat wolny. Ale jak słyszymy, zapowiadają swoją aktywną pracę poselską, więc spodziewać się należy, że będą (na posiedzeniach Sejmu - red.) - mówił Przydacz.

- Nie wykluczyłbym, że być może już są na terenie Sejm, przecież mogą pracować także w innych pomieszczeniach - dodał.

Pytany, w jaki sposób skazani prawomocnym wyrokiem politycy, mieliby się dostać do parlamentu odparł, że "jest kilka wejść, z różnych stron". Przypomnijmy, że ich mandaty zostały wygaszone, więc nie mają prawa wejść na salę plenarną, a jeśli chcą wejść na teren Sejmu, muszą posiadać przepustkę.

- Jeżeli straż marszałkowska i marszałek Hołownia zabronią lub zatrzymają wejście posłów to tym samym złamią prawo i będą mieli w przyszłości postępowanie prokuratorskie w tej sprawie. Ci którzy wykonają te rozkazy zarówno bezpośrednio, jak i ci, którzy kierują tą sprawą, będą mieli w przyszłości postępowanie prokuratorskie. To Jest chyba jasne dla każdego prawnika - stwierdził poseł PiS.

Przydacz przyznał, że ma nadzieję iż "nie dojdzie do gorszących scen w parlamencie" i "będzie elementarne poszanowanie i szacunek do prawa". - Przecież Hołownia sam mówił o otwartym i uśmiechniętym Sejmie, no to dziś będzie tego test - powiedział.

Będą protesty w Sejmie? Przydacz zaprzecza okupowaniu mównicy

- Jeśli chodzi o okupację mównicy to wszyscy pamiętamy, ze to PO okupowała mównicę i trzeba było budżet przyjmować poza salą plenarną. Do tej pory tego typu działań nigdy nie podejmowaliśmy, bo uważamy, że Sejm powinien być izbą, w której toczy się merytoryczna praca - stwierdził gość Dariusza Ociepy w "Graffiti".

Pytany o ewentualny "Ciamajdan", czyli opozycyjne protesty w Sejmie i pod Sejmem przyznał, że politycy "nie zamierzają śpiewać w Sejmie".

- Ciamajdan wszyscy zapamiętali w historii, jako Ciamajdan - dodał i zapowiedział, że "opozycja będzie starała się podkreślać doniosłość prawną poszczególnych decyzji orzeczeń sądowych i wskazywać opinii publicznej na to, że łamanie prawa przez najwyższe czynniki władzy jest niebezpieczne".

- Jeśli wobec posłów Kamińskiego i Wąsika nie jest stosowane prawo, to jaką mamy gwarancję, że wobec zwykłego Kowalskiego będzie. Nawet rolnicy teraz o to pytają - mówił Przydacz.

- To rozbicie państwa. To co robi teraz Tusk rękami Hołowni, Bartłomieja Sienkiewicza i ministra Bodnara to psucie państwa - stwierdził.

Rzekomo zły stan zdrowia Kamińskiego. Przydacz wyjaśnia

Pytany o rzekomo zły stan zdrowia Mariusza Kamińskiego, kiedy przebywał w więzieniu, stwierdził, że "został zwolniony i ma prawo pracować". Przypomnijmy, że kilka dni przed wyjściem na wolność, polityk miał być w bardzo złym stanie zagrażającym jego zdrowiu, a może nawet i życiu.

- To jest chyba potwierdzony fakt, że był w szpitalu w związku z prowadzoną głodówką. Sam też potwierdzał, że był wbrew swojej woli przymusowo dokarmiany i to jeszcze taką powiedzmy najmniej humanitarną metodą, czyli sondą wprowadzaną przez nos - mówił Przydacz. Stwierdził, że to pokazuje "sadyzm pana ministra Bodnara"

