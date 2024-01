Rosja używa katastrofy samolotu Ił-76 do destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Ukrainie i podważania woli Zachodu do udzielania pomocy napadniętemu państwu - wskazali analitycy Instytutu Studiów nad Wojną. - Retoryka dotycząca jeńców wojennych wywołuje emocjonalne reakcje – podkreślili. Tymczasem prezydent Zełenski odwołał swoje podróże po kraju i spotkania do czasu wyjaśnienia katastrofy.