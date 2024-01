- Mamy sytuację nadzwyczajną - powiedział Jarosław Kaczyński. - Wyjściem jest okres przejściowy. No i oczywiście nowe wybory - dodał. Prezes PiS zabrał także głos ws. ułaskawionych polityków i ich pobycie w więzieniu. - To były tortury - podkreślił Kaczyński.

Jarosław Kaczyński został zapytany na korytarzu sejmowym o obecną sytuację polityczną w kraju.

- Wyjściem jest okres przejściowy, z nowym rządem - odpowiedział prezes PiS. - No i oczywiście wybory. Inaczej się tego nie da rozwiązać - dodał.

Na prośbę o wyjaśnienie, co ma na myśli. Prezes PiS przekazał, że "mamy sytuację nadzwyczajną".

- Konstytucja praktycznie przestała obowiązywać, jest łamana - wyjaśnił Kaczyński.

"Zwrócimy się do instytucji europejskiej z oskarżeniem polskich władz o tortury"

Prezes PiS odpowiedział na pytania dziennikarzy o stan zdrowia ułaskawionych polityków swojej partii. Przekazał, że "szczególnie jeden z nich czuje się źle". - Zastosowano wobec niego tortury - dodał.

Kaczyński zauważył, że "jest taka instytucja w UE". - My się do niej zwrócimy z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur, bo decyzja na pewno zapadła na samej górze. Jestem przekonany, że to osobista decyzja Tuska - podkreślił prezes PiS

- Bez żadnego powodu człowiekowi wprowadzono rurę. Wiedzieli, że on wyjdzie z więzienia, a mimo to dokonali czynności przymusowego karmienia. To jest tortura. Powinni za to odpowiedzieć wieloletnimi więzieniami - zaznaczył Kaczyński, opisując traktowanie Mariusza Kamińskiego podczas pobytu w więzieniu.

J. Kaczyński: Wyrok sądu w był wadliwy

Na uwagę, że ułaskawieni politycy nie wyglądali w trakcie wizyty u prezydenta na ludzi w bardzo złym stanie, prezes PiS powiedział, że tortury bywają rożne.

- Są takie, które widać i takie, których nie widać - odpowiedział Kaczyński. Prezes PiS dokonał porównania tortur z czasów stalinowskich których doświadczył jego wujek z traktowaniem polityków PiS podczas pobytu w więzieniu.

Na pytanie czy takie zestawienie jest właściwe, Kaczyński odpowiedział, że "związki niemieckie pana Tuska pokazują, że takie porównania są uprawnione".

ZOBACZ: M. Kamiński i M. Wąsik na wolności. Ułaskawienie politycy zabrali głos

Prezes PiS powiedział, że grudniowy wyrok Sądu Okręgowego w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika był wadliwy.



Na uwagę, że postanowienie było prawomocne, Kaczyński odparł, że "wyroki sądów stalinowskich też były prawomocne"

- To są dokładnie tego rodzaju sądy. Orzekający w tej sprawie poniosą za to odpowiedzialność - podsumował Kaczyński.