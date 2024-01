Czym jest i komu przysługuje Renta Szkoleniowa z ZUS?

Aby starać się o to świadczenie, należy uzyskać pozytywną opinię lekarza orzecznika współpracującego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z wykładnią ZUS-u, przesłanki prowadzące do uzyskania samego tylko skierowania do takiej osoby to status osoby niezdolnej do pracy w wyniku:

doznanego wypadku,

ciężkiej choroby.

Musi też zachodzić domniemanie, że osoba ta nawet po przekwalifikowaniu i zdobyciu nowego zawodu nie będzie miała szans na powrót na rynek pracy.



To nie jedyne wymogi. Należy mieć też wypracowaną odpowiednią liczbę lat składkowych i nieskładkowych. Te wynoszą kolejno:

rok - dla osób, u których niezdolność zaistniała przed 20 rokiem życia,

dwa lata - dla osób, u których niezdolność pojawiła się między 20 a 22 rokiem życia,

trzy lata - dla przedziału wiekowego 22-25 lat,

cztery lata - dla grupy wiekowej 25-30 lat,

5 lat - gdy niezdolność pojawiła się po 30 roku życia.

Ile wynosi Renta Szkoleniowa z ZUS w 2024 roku?

Niemal 1200 złotych, a dokładniej: 1191,33 zł. Warto odnotować, że świadczenie zwykle przyznaje się na 6 miesięcy, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, nic nie stoi na przeszkodzie, by wydłużyć ten czas aż do 36 miesięcy. Decyduje stan zdrowia oraz opinia lekarza orzecznika.

Należy odnotować też, że odpowiednia instytucja może zasądzić o… skróceniu czasu otrzymywania renty. Wystarczy, że orzecznik uzna, że osoba ją pobierająca nie wróci do zdrowia, nie powróci na rynek pracy lub uchyla się od przekwalifikowania, które otworzyłoby jej nowe możliwości na rynku pracy.



Kwota 1191,33 zł zostanie ponownie zwaloryzowana już niebawem, bo w marcu tego roku.

red. / Polsatnews.pl