Szybkie wyjęcie torebki z liśćmi herbaty, ale z częstym namaczaniem i wyciskaniem, niewielka ilość soku z cytryny, a także... szczypta soli. Według amerykańskiej naukowiec Michelle Francl to przepis na idealną herbatę. Pomysł z dodaniem soli, choć podparty wieloletnimi badaniami, nie spotkał się ze zrozumieniem Brytyjczyków. Sprawy bez komentarza nie mogła zostawić ambasada USA w Londynie.

"Naukowiec z kraju, w którym można trafić na herbatę parzoną letnią wodą z kranu twierdzi, że znalazła przepis na idealny napój" - informuje brytyjski "The Guardian", który przybliża "kontrowersyjne" tezy amerykańskiej ekspertki.

Cytowana przez dziennik Michelle Francl, profesor chemii w Bryn Mawr College, twierdzi, że studiowanie herbaty zajęło jej lata. Przyznaje jednocześnie, że w Stanach Zjednoczonych, kraju kawy, ciężko dostać napar wysokiej jakości.

- Nawet po tylu latach picia herbaty i poznawania chemii, uczyłam się nowych rzeczy o tym, co właściwie znajduje się w mojej filiżance i jak zrobić najlepszy napój - stwierdziła ekspertka, która pisząc książkę "Steeped: The Chemistry of Tea" analizowała zarówno najnowsze prace badawcze, jak i starożytne teksty sprzed ponad 1000 lat.

Idealna herbata: Cytryna, gruby kubek i sól?

Najbardziej drażliwy punkt badań Francl mówi o dodaniu do herbaty szczypty soli. Chlorek sodu ma blokować bowiem gorzki smak naparu, szczególnie w przypadku zbyt długiego parzenia.

Ekspertka wskazuje również, że niewielka ilość z soku z cytryny może zminimalizować osad, który osiada na filiżance. Z kolei "energiczne" namaczanie torebek może zmniejszyć kwaśne taniny. Zdaniem Amerykanki same torebki powinny być na tyle duże, by pozwoliły liściom herbaty na swobodne przemieszczanie się w wodzie i odpowiednie rozwinięcie.

Francl radzi też, by herbatę wlewać do niewielkich, grubych filiżanek, które dłużej utrzymują ciepło. Ważne jest też wstępne podgrzanie naczynia, ponieważ ciepło zwiększa ilość uwalnianych przeciwutleniaczy co wpływa na "aromat" napoju.

"Wreszcie, rozstrzygając kwestię, która od wieków nurtuje brytyjskich herbaciarzy i snobów - czy wlewać mleko podczas parzenia, czy nie. Francl twierdzi, że mleko powinno być dodawane po nalaniu herbaty, aby zmniejszyć ryzyko jego zsiadłości. Dodaje też, że mleko powinno być podgrzane" - opisuje "The Guardian".

Tabloid grzmi i sprawdza. "Punkt wrzenia"

Rewelacje z USA błyskawicznie obiegły brytyjskie media. W niemal wszystkich publikacjach pomysł z dodaniem "szczypty soli" wywoływał na tyle dużo kontrowersji, że dziennikarze informowali o tym już w tytułach.

"Amerykańska naukowiec zdradza sekret idealnej filiżanki herbaty... ale dodanie gorącego mleka i soli grozi postawieniem Brytyjczyków w temperaturze wrzenia" - komentował we wtorek tabloid "Daily Mail", który dzień później przeprowadził obszerny "test smaku" herbaty z solą. Wyniki - przez zawiłość "eksperymentu" - nie były jednoznaczne.

Ambasada zabiera głos: Parzymy herbatę w mikrofali

W dyskusji nad "solić, czy nie solić" głos ostatecznie zabrała ambasada Stanów Zjednoczonych w Londynie. W prześmiewczym komunikacie prasowym oceniono, że przez badania Francl "specjalna więź" między Wyspami, a USA jest zagrożona.

"Herbata to eliksir koleżeństwa, święta więź, która łączy nasze narody. Nie możemy siedzieć bezczynnie, gdy tak skandaliczna propozycja zagraża naszym fundamentom" - stwierdziła ambasada.

Dyplomaci zapewnili, że badania ekspertki nie są oficjalnym stanowiskiem USA i "nigdy nie będą". Zaapelowali o solidarność i pokazanie, że "jeśli chodzi o herbatę stoimy na wspólnym gruncie".

"Amerykańska ambasada będzie robić herbatę w jedyny odpowiedni sposób - w mikrofalówce" - podsumowano.