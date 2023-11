W sobotę na aukcji w Sotheby's sprzedano butelkę The Macallan Adami 1926 za cenę ponad dwukrotnie wyższą od szacowanej. Kupujący zapłacił za alkohol 2,7 miliona dolarów (około 10,5 mln złotych) - przekazał portal BBC.

Szef działu whisky w domu aukcyjnym Jonny Fowle powiedział, że wcześniej pozwolono mu skosztować "maleńką kroplę" tej whisky.

- Jest bardzo bogata w smaku. Ma dużo aromatu suszonych owoców i posmak drewna - powiedział.

Whisky ta spędziła 60 lat dojrzewając w beczkach po sherry z ciemnego dębu, zanim - w 1986 roku - została rozlana do 40 butelek.

Za każdym razem, gdy którakolwiek z butelek była wystawiana na aukcji, uzyskiwano niezwykłe wyniki - podobny alkohol został sprzedany w 2019 roku za 1,5 miliona funtów (około 7,5 mln złotych).

AP Photo/Kin Cheung Szkocka butelka whisky osiągnęła zawrotną cenę

"To nie jest whisky, którą należy lekceważyć"

- The Macallan 1926 to whisky, którą każdy licytator chce sprzedać, a każdy kolekcjoner chce posiadać - przekazał Fowle. - To nie jest whisky, którą należy lekceważyć - dodał.



Dom aukcyjny poinformował, że 40 butelek z beczki z 1926 r. zostało oznakowanych na różne sposoby. 14 zostało ozdobionych kultowymi etykietami Fine and Rare, a 12 zostało oznaczonych przez artystę pop Sir Petera Blake'a.

Kolejne 12 butelek - w tym rekordowa butelka sprzedana w sobotę - zostało zaprojektowanych przez włoskiego malarza Valerio Adami.

Nie wiadomo, ile z 12 butelek The Macallan Adami 1926 nadal istnieje. Podobno jedna z nich została zniszczona podczas trzęsienia ziemi w Japonii w 2011 r. a inna została otwarta i skonsumowana.

mbl/ Polsatnews.pl