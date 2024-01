Sejmowa komisja śledcza ds. tzw. wyborów kopertowych z 2020 roku zdecydowała, że wezwie na świadków m.in. byłego wicepremiera Jarosława Gowina, byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek, byłego premiera Mateusza Morawieckiego, b. szefa MAP Jacka Sasina, b. szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, b. szefa KPRM Michała Dworczyka i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Waldemar Buda: Jarosław Gowin na śmietniku polityki

W programie "Gość Wydarzeń" w niedzielę wiceprzewodniczący komisji poseł Waldemar Buda ocenił, że były wicepremier znajduje się obecnie "na śmietniku polityki".

- Zawsze była doza nieufności wobec człowieka, który najpierw był gorącym zwolennikiem Donalda Tuska, później przyszedł do nas, a dzisiaj chce się autoryzować w partii, która aktualnie sprawuje rządy. To są prywatne pobudki działalności publicznej, to się bardzo źle kończy. Gdzie on dzisiaj jest? Wszyscy wiemy – na śmietniku polityki - mówił

Według polityka przy "wyborach kopertowych" Gowin grał tylko na swoją własną korzyść, a obecnie będzie chciał się tylko przypodobać aktualnej władzy.

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych

Powołana komisja śledcza w Sejmie X kadencji zajmuje się wyjaśnianiem organizacji wyborów kopertowych w maju 2020 roku. Na ten cel z budżetu państwa wydano ponad 70 mln złotych.

Wybory prezydenckie utrudnione były przed pandemię koronawirusa. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na utrzymanie konstytucyjnego terminu zarządzonego przez marszałek Sejmu. Wybory w 2020 roku miały odbyć się w formie korespondencyjnej.

Przewodniczącym komisji jest Dariusz Joński (KO), jego zastępcami zostali Jacek Karnowski (KO) oraz Waldemar Buda (PiS).

