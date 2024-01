Finał akcji „Podaruj Dzieciom Słońce” w Przylądku Nadziei

Wyremontowane pokoje socjalne już dostępne dla rodziców pacjentów. Akcja „Podaruj Dzieciom Słońce” ponownie zawitała do Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (Przylądek Nadziei). 24 stycznia odbył się finał wspólnej akcji Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat.

Tym razem zebrane środki zostały przeznaczone na specjalne pokoje, z których korzystać mogą rodzice i opiekunowie dzieci przebywających w oddziałach onkologicznych.



„Podaruj Dzieciom Słońce” to akcja, która od 1999 roku angażuje Polaków do tego, by w prosty sposób wspierać inicjatywy dobroczynne. Tu każdy mógł przyłączyć się do pomagania – wystarczyło w sklepach Carrefour kupić produkty P&G, a część zysku z ich sprzedaży trafiła do Fundacji Polsat.



W tym roku środki zebrane w ramach akcji zostały przeznaczone na remont jedenastu specjalnych pokoi, z których korzystać mogą rodzice i opiekunowie przebywający w oddziałach onkologicznych podczas choroby swoich podopiecznych.

– To, jak ważna jest bliskość rodziców podczas pobytu dziecka w szpitalu nie ulega wątpliwościom. Stres, nowe środowisko i trud walki o zdrowie wpływa na samopoczucie pacjentów, ale też całej rodziny, dlatego w ramach akcji zdecydowaliśmy się, aby wyremontować pokoje socjalne w których mogą być przygotowywane posiłki. Chcieliśmy stworzyć przyjazne środowisko do walki o zdrowie dla całej rodziny. Na ścianach zawisły nasze Fundacyjne motyle. Obcowanie z tymi stworzeniami budzi uśmiech zarówno u dzieci jak i dorosłych, a ich obecność może zwiastować nadzieję, której życzymy wszystkim pacjentom – mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Zarządu Fundacji Polsat.



Fundacja Polsat współpracuje z firmą P&G już od ponad 20 lat, wspólnie prowadząc akcje wspierające leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji, rozwiązujące problemy placówek pediatrycznych, a także odpowiadające na nagłe kryzysy – takiej jak pandemia czy wojna w Ukrainie.



- Pobyt w szpitalu to bardzo trudny czas, nie tylko dla małych pacjentów, ale także dla ich opiekunów. Chcemy stworzyć im warunki choć trochę przypominające dom, stąd współpraca z Fundacją Polsat i wsparcie finansowe remontu Pokoi Socjalnych. Dziękujemy sieci Carrefour i jej klientom za udział w tym projekcie – powiedziała Małgorzata Mejer Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej Procter & Gamble w Europie Centralnej.



Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej jest jedną z największych w Polsce wysokospecjalistycznych placówek, która leczy dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz schorzeniami układu krwiotwórczego. Fundacja Polsat klinikę wspiera od lat – środki zebrane podczas pierwszej edycji akcji Podaruj Dzieciom Słońce w 1999 roku zostały przekazane m.in. na stworzenie i wyposażenie pierwszego w Polsce Dziecięcego Oddziału Autologicznych Transplantacji Szpiku i Terapii Genowej.



Klinika jest obecnie największym w Polsce ośrodkiem hematologii i onkologii dziecięcej. Dzięki stosowaniu nowoczesnych metod terapii, wyleczalność ostrych białaczek limfoblastycznych i chłoniaków nieziarniczych wynosi ponad 80 proc., a chłoniaków ziarniczych ponad 95 proc. W 2022 roku została wykonana rekordowa liczba procedur w Oddziale Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej: 90 (trzecie miejsce w Europie po Rzymie i Londynie). Klinika – jako pierwsza i jedyna w kraju – otrzymała certyfikat, który pozwala leczyć dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną za pomocą terapii genowej CAR-T. W 2022 – także rekordowo – zostało przeprowadzonych 11 terapii CAR-T.



Dziękujemy wszystkim firmom za udział w akcji: P&G,w tym Fairy, Ariel, Lenor, Pampers i Gillette, a także sklepom Carrrefour.

Polsat News