Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny odsiaduje obecnie wyrok w kolonii karnej w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, powyżej koła podbiegunowego. Ze zwolennikami kontaktuje się za pośrednictwem konta na platformie X, które prowadzą jego współpracownicy.

W ostatnim wpisie Nawalny opisał swoją poranną rutynę. Jak się okazuje, składa się ona m.in. z słuchania propagandowej piosenki ulubionego artysty Władimira Putina.

A. Nawalny o porannej rutynie w łagrze: Puszczają nam piosenkę o Putinie

Według Nawalnego dzień w kolonii karnej zaczyna się o godz. 5 rano. Strażnicy budzą wówczas więźniów. Następnie rozbrzmiewa rosyjski hymn, po którym puszczany jest utwór "Jestem Rosjaninem" wykonawcy o pseudonimie Shaman.

Piosenkarz, którego prawdziwe imię brzmi Jarosław Dronow, wyrósł na gwiazdę po inwazji na Ukrainę. Shaman otwarcie wspiera Władimira Putina i broni jego kandydatury w nadchodzących wyborach. W swoim hitowym utworze wychwala niezłomny hart ducha narodu rosyjskiego.

W listopadzie 2022 roku artysta wzbudził kontrowersje, gdy w trakcie koncertu transmitowanego przez państwową telewizję symulował odpalenie bomby atomowej. Podczas występu nacisnął czerwony przycisk w "nuklearnej walizce", a wokół niego wybuchły fajerwerki.

A. Nawalny: Jeśli to nie jest postironia, to co nią jest?

We wpisie udostępnionym w mediach społecznościowych Nawalny przyznał, że nigdy wcześniej nie miał okazji zaznajomić się z twórczością piosenkarza, ponieważ "pojawił się na scenie, gdy byłem już w więzieniu". Wszystko zmieniło się jednak, gdy został przeniesiony do kolonii karnej w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Tam słyszy ją codziennie i, jak twierdzi, stanowi to akompaniament do jego porannych ćwiczeń.

Całą tą sytuację Nawalny uznał za absurdalną. Przypomniał, że kremlowska propaganda przez lata krytykowała go za nacjonalizm, a teraz, gdy trafił za kratki, puszcza się mu ultranacjonalistyczny utwór w celu reedukacji.

"Szczerze mówiąc, nadal nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem, czym jest postironia i metaironia. Ale jeśli to nie to, to co?" – zażartował Nawalny.