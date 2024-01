Lot z Manchesteru do Nowego Jorku został odwołany po tym, jak jeden z pasażerów zauważył, że na skrzydle brakuje czterech śrub - informuje "The New York Post". Zarówno obsługująca lot linia lotnicza Virgin Atlantic, jak i producent maszyny firma Airbus zapewniają, że usterka nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Do incydentu doszło tuż przed startem ośmiogodzinnego lotu linii Virgin Atlantic z Manchesteru do Nowego Jorku. Podczas gdy stewardzi przekazywali pasażerom instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, 41-letni Phil Hardy wyjrzał przez okno i zauważył, że na płacie skrzydła maszyny brakuje czterech śrub, podało "The New York Post".

O swoim odkryciu podróżny poinformował obsługę samolotu, która wezwała na miejsce inżynierów w celu przeprowadzenia kontroli technicznej.

Na skrzydle samolotu brakowało śrub. Lot został odwołany

Hardy przyznał, że sytuacja wywołała w nim niepokój, choć personel samolotu zapewniał go, że brak śrub nie wpłynęła na bezpieczeństwo. Pasażer miał z tyłu głowy niedawny incydent, do którego doszło na pokładzie samolotu linii lotniczych Alaska Airlines. Z powodu usterki w powietrzu od maszyny oderwał się fragment kadłuba i zaślepka drzwi z oknem.

Ostatecznie lot został odwołany, a maszyna trafiła na szczegółową inspekcję. Mimo to przedstawiciele Virgin Atlantic i producenta samolotu - Airbusa - podkreślili, że maszyna była bezpieczna, a decyzja została podjęta na wszelki wypadek.

Inżynier Airbusa Neil Firth wyjaśnił na łamach "The New York Post", że uszkodzony fragment maszyny jest drugorzędną konstrukcją poprawiająca aerodynamikę maszyny. - Każdy z tych paneli ma 119 elementów mocujących, więc nie miało to wpływu na integralność ani nośność skrzydła, a samolot był bezpieczny w obsłudze - tłumaczył.

USA. Samolot lądował z dziurą w ścianie

W ostatnich tygodniach stan techniczny samolotów jest pod bacznym okiem pasażerów. Wszystko przez incydent, do którego doszło w USA. Na początku stycznia samolot typu Boeing 737 MAX 9 linii Alaska Airlines został zmuszony do awaryjnego lądowania, krótko po starcie. W 20 minucie lotu z Portland do Kalifornii od kadłuba oderwała się ważąca 27 kilogramów zaślepka drzwi wraz z oknem.

Z powodu wypadku Federalna Administracja Lotnicza w USA ogłosiła, że wyłączy z użytku 171 samolotów Boening 737 MAX 9, aż do momentu upewnienia się, czy są na pewno bezpieczne.